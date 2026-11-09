Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 1:56 p. m. · 2 min de lectura

Fabio Ariel Perrone fue arrestado en una vivienda de Villa Libre Sur, acusado de amenazar al Papa mediante una llamada al 911. La Justicia analiza un teléfono secuestrado y busca establecer si hubo una intención concreta detrás de la comunicación.

Un hombre identificado como Fabio Ariel Perrone fue detenido durante la noche del domingo en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV. La investigación se inició por una llamada al 911 recibida por la Central de Atención Telefónica de Emergencias de Mar del Plata.

El fiscal federal Carlos Martínez explicó que la comunicación fue breve y que el interlocutor habló en términos generales de matar al Papa. No se difundieron las palabras exactas ni se precisó si mencionó un lugar o un momento para concretar la amenaza.

Perrone fue localizado en una vivienda de calle Cramer al 700, en el barrio Villa Libre Sur. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular que, según los registros analizados, habría sido utilizado para realizar la llamada.

Cómo avanzó la investigación

Tras recibir la comunicación, las autoridades analizaron registros telefónicos y establecieron la titularidad de la línea. La información permitió vincular el número con Bahía Blanca y orientar hacia esa ciudad las actuaciones judiciales.

En el procedimiento participaron efectivos especializados de la Policía Federal Argentina y áreas de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense. El material secuestrado será analizado para determinar si existió planificación previa o si se trató de una amenaza aislada.

Por el momento, no se confirmó la existencia de un plan organizado para atacar al Pontífice ni la participación de otras personas. Tampoco hay elementos públicos que indiquen que el sospechoso intentara acercarse a León XIV o ingresar a alguno de los lugares que visitaría.

La situación judicial y otro detenido

La causa quedó inicialmente bajo la intervención del Juzgado Federal N.º 2 de Mar del Plata, a cargo del juez subrogante Bernardo Bibel. La comunicación ingresó al sistema de emergencias de esa ciudad, aunque el detenido fue localizado en Bahía Blanca.

Según las declaraciones del fiscal, Perrone permanecerá alojado en Bahía Blanca al menos hasta el miércoles, cuando está prevista una audiencia judicial. También deberá resolverse qué jurisdicción continuará interviniendo en el expediente.

El caso se suma a otro procedimiento realizado en Villa Rosa, partido de Pilar, donde fue arrestado un hombre de 49 años investigado por presuntas intimidaciones contra el Papa. En ese allanamiento se secuestraron tres teléfonos celulares y un dron.

Las autoridades no informaron que exista una relación entre los dos detenidos ni que las amenazas hayan sido coordinadas. La Justicia deberá establecer el alcance de cada comunicación y si hubo una intención concreta de llevar adelante las amenazas.