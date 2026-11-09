Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 4 min de lectura

Ramiro Nicolás Fernández Noce, de 18 años, fue arrestado por dos robos de camionetas en Bernal. La investigación avanzó a partir de cámaras de seguridad, datos telefónicos y videos que el sospechoso publicaba en TikTok.

Ramiro Nicolás Fernández Noce, conocido como "Milhouse", fue detenido acusado de liderar una banda dedicada al robo de camionetas 4x4 en el sur del Gran Buenos Aires. La investigación lo vincula con dos asaltos cometidos en Bernal desde que recuperó la libertad, en agosto, poco después de cumplir 18 años.

El apodo se lo pusieron sus compañeros durante su detención en un instituto de menores, por su parecido con Milhouse Van Houten, el amigo de Bart Simpson. Según la investigación, Fernández Noce integró las bandas conocidas como "La banda de los atrevidos" y "La banda de los menores", junto con otros adolescentes oriundos de Dock Sud.

Dos de sus cómplices murieron en distintos robos. Fernández Noce los despidió en redes sociales con un video que reunía fotografías, algunas tomadas después de cometer asaltos. Más adelante, habría formado una nueva organización integrada también por menores.

Cómo operaba la banda de robos de camionetas en Bernal

El grupo buscaba víctimas que se desplazaran en camionetas, las interceptaba con armas y les robaba los vehículos. Después los dejaba "enfriando" antes de ofrecerlos y venderlos, en general, a otras bandas.

Los investigadores también analizaron la actividad del sospechoso en redes sociales. Su cuenta de TikTok tenía más de 1.200 seguidores y más de 25.000 me gusta, y mostraba videos de robos y fotografías suyas, muchas tomadas cuando estaba privado de su libertad siendo menor.

El primer asalto investigado ocurrió el viernes 16 de octubre, cerca de las 14, en Bernal. Fernández Noce habría actuado con otros cuatro ladrones: interceptaron a dos hombres que estaban junto a una Toyota Hilux y los amenazaron con un arma.

"Bajate, y dame la plata, dame el celular y dame la billetera", amenazó uno de los asaltantes.

El dueño de la camioneta entregó las llaves, el teléfono y la billetera. Los ladrones escaparon a gran velocidad hacia Wilde.

Los videos de TikTok ayudaron a identificar al sospechoso

El segundo hecho se produjo el 20 de octubre. Un hombre conducía una Ford Territory negra cuando, en el cruce de Uriburu y Güemes, otra camioneta Ford Ranger se interpuso en su camino. De allí bajaron dos sospechosos que, de acuerdo con la víctima, no parecían superar los 15 años.

Los atacantes rompieron el vidrio del conductor de un culatazo y le ordenaron: "Bajate". Después huyeron hacia Avellaneda. De acuerdo con la investigación, a cargo del fiscal Javier Barrera, de la Fiscalía N° 2 de Quilmes, la Territory fue dejada "enfriando" en Barracas. Una cámara de seguridad permitió confirmar su ubicación.

La ubicación del teléfono de la segunda víctima condujo a los investigadores hasta un sector entre Dock Sud y Sarandí, en Avellaneda. Además, un llamado para recuperar el celular aportó un número que, mediante una billetera virtual, permitió llegar al nombre de un sospechoso que vivía en la misma zona.

La pesquisa también detectó un perfil de TikTok con videos en los que el usuario y otros jóvenes, presuntamente menores, conducían camionetas a gran velocidad por la autopista Buenos Aires-La Plata. Uno de los registros había sido filmado desde el interior de la Ford Territory robada.

Allanamientos y detención en Avellaneda

Los detectives identificaron a Fernández Noce y lo reconocieron por la ropa que llevaba durante el segundo robo. Las mismas prendas aparecían en uno de los videos que había publicado en sus redes.

Entre esos videos había homenajes a sus amigos "Joako y Chaparro". En uno de ellos se escucha: "De pequeño andando en carros, fronteando altas gamas, dinero y pistolas, y hoy extrañándote compañero". En otro mensaje, escribió: "Por siempre los voy a extrañar toda la maldita vida, chakales".

Con la información reunida, el fiscal Barrera pidió tres órdenes de allanamiento. Los procedimientos fueron realizados por agentes de la comisaría 8va. de Bernal, de la Policía bonaerense, con la colaboración de la División de Drones del municipio de Quilmes.

Fernández Noce quedó detenido, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda. También arrestaron a un menor de 15 años, que quedó bajo la responsabilidad del Fuero Penal Juvenil. En la vivienda encontraron varias llaves de vehículos de alta gama y un arma de fuego. La investigación sigue para identificar al tercer acusado de integrar la banda.