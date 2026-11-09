Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, fue arrestado en Palermo con credenciales y documentación que ahora son investigadas. En su poder llevaba cuatro equipos de comunicación y, durante un allanamiento en su casa, encontraron un arma.

Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, fue detenido este domingo por la mañana en Palermo, a pocos metros del operativo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV. La Policía lo señaló inicialmente como un falso bombero voluntario y sostuvo que circulaba en una moto con credenciales y documentación presuntamente adulteradas.

El joven quedó a disposición del fiscal federal Carlos Rívolo y de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Se prevé que sea indagado este lunes, mientras los investigadores buscan reconstruir su perfil y verificar las credenciales que presentó.

La detención en Palermo y los equipos de comunicación

El procedimiento se realizó en la avenida Del Libertador y Kennedy, a poco más de 300 metros del Monumento a los Españoles, donde se instaló el escenario para la primera misa del Santo Padre en la Argentina. Para el martes por la noche está previsto allí un encuentro con jóvenes. La zona también se encuentra cerca de la Embajada de los Estados Unidos.

Según la información oficial, Natenzon se identificó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y mostró una autorización para circular, cuya autenticidad está bajo investigación. A los policías también les llamaron la atención las distintas credenciales que llevaba y los cuatro equipos de comunicación que encontraron en su poder. La patente de la moto, sin embargo, sería la utilizada por radio operadores registrados.

El perfil de Natenzon y las credenciales bajo análisis

En sus redes sociales, Natenzon se presenta como especialista en comunicaciones para bomberos. En una publicación de Facebook del 8 de septiembre, contó que aprobó un curso de radio operador radio telefonista restringido dictado por la Policía Federal Argentina.