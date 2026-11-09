El principal acusado declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió con vida de la casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, rompió varias semanas de silencio, cambió de abogado y pidió declarar ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. La presentación se realizó en los Tribunales, duró más de dos horas y, según fuentes vinculadas a la investigación, incluyó nuevas acusaciones contra la madre de la adolescente.

Al finalizar la audiencia, Garzón señaló que la declaración “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. El nuevo defensor de Barrelier, Carlos Argüello, también se retiró sin hacer declaraciones.

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, cuestionaron que no les permitieran participar de la indagatoria. Fassetta está detenido e imputado por encubrimiento agravado.

La hipótesis de Barrelier sobre la madre de Agostina

De acuerdo con fuentes de la investigación, Barrelier aseguró que la adolescente salió viva de la casa y volvió a apuntar contra su madre, Melisa Heredia. Según la hipótesis que planteó, ella habría “entregado a Agostina” por una deuda que, sostuvo, estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, el imputado pidió que se realice “un careo” con Fassetta. Antes de la declaración, también había expectativa por la posibilidad de que mencionara a personas que le hubieran ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendió que haya aportado información de ese tipo.

Una causa única por los hechos investigados

Días atrás, el fiscal Garzón informó que reunió en un solo expediente las investigaciones contra Barrelier por la privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado, denunciadas en 2025, y por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026.

Según la evaluación fiscal, Barrelier habría actuado solo en ambos casos, aunque Garzón señaló que la ayuda de otras personas podría haberse producido después de los ataques. Sobre la posibilidad de una red de trata, el fiscal sostuvo: “Las pruebas me hacen descartar” esa hipótesis y agregó que los elementos reunidos “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

Qué dijo el fiscal sobre el avance de la investigación

Garzón afirmó que nada retrasará el avance de la causa y remarcó que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”. Tras la ampliación de la indagatoria, se espera conocer si en los próximos días se dispondrán nuevas medidas.

Fuentes vinculadas al expediente expresaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles que habría dado el imputado. Según esas fuentes, Barrelier “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares” mencionados en el marco de la causa.

El fiscal, por su parte, insistió en que “las pruebas complican a Barrelier” y sostuvo que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación busca esclarecer las circunstancias del caso y las responsabilidades de las personas involucradas.