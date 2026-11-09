Un bebé de 10 meses murió y su mamá y su hermana de 10 años resultaron heridas durante un ataque a tiros en el barrio 1° de Marzo, en Trujui. Los agresores buscaban a un hombre con antecedentes por narcotráfico y escaparon.

Un ataque armado en el barrio 1° de Marzo, en Trujui, partido de Moreno, dejó como saldo la muerte de un bebé de 10 meses y heridas a su mamá y a su hermana, de 10 años. Los agresores habrían ido a buscar a un hombre con antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas, pero los disparos alcanzaron la vivienda vecina.

El hecho ocurrió el sábado, poco antes de las 21, en una zona bajo jurisdicción de la comisaría segunda de la Policía bonaerense. El ataque fue cometido por dos hombres y una mujer, quienes escaparon y eran intensamente buscados al día siguiente.

Una familia quedó en medio del ataque a tiros en Trujui

El bebé recibió un disparo en la espalda y fue trasladado a una Unidad de Pronta Atención de la zona, donde murió pese a los esfuerzos del personal de salud. Su hermana fue herida en el brazo izquierdo y su madre, en la ingle. Ambas permanecían internadas y, según la información disponible, estaban fuera de peligro.

El hombre al que habrían dirigido el ataque logró salvarse. En el lugar había oscuridad total y los policías que llegaron debieron alumbrar con celulares y linternas, debido a la falta de iluminación.

La investigación por el homicidio en Moreno

La causa está a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, junto con la DDI de la jurisdicción. La investigación fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El ataque ocurrió en un sector marginal situado entre Cuartel V y San Miguel, donde se registran disputas por el narcomenudeo. En mayo de 2025, en esa zona fueron asesinados Franco Ismael Miltos, de 24 años, alias Taco, y Rito Alberto Giménez, de 48, alias Cachete.

Otro antecedente de violencia ligado al narcomenudeo

Por ese doble crimen fueron señalados Marian Lorena Peralta, de 32 años, de nacionalidad paraguaya; su hermano, Aldo Gabriel Peralta, de 28; y su pareja, Edgard Ignacio Del Valle, de 31, alias Pikilo. Los dos hombres que murieron habrían ido a presionar a Peralta por un puesto de venta de drogas que querían controlar.

Durante el episodio, Peralta le gritó a Miltos: "¿A vos quién te mandó?". Según la reconstrucción del caso, Del Valle disparó dos veces en el pecho a Miltos. Giménez intentó escapar, pero fue alcanzado a pocas cuadras y recibió dos disparos en la cabeza.

El doble homicidio y el ataque ocurrido este sábado tuvieron respuesta judicial, pero ambos hechos reflejan la persistencia de la violencia asociada al narcotráfico y, en particular, al narcomenudeo en esta zona del Gran Buenos Aires.