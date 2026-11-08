La mujer de 22 años era buscada desde hacía una semana y fue encontrada en un pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y habría reconocido su participación en el crimen, investigado como femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado ser el autor del crimen. La Justicia investiga el caso como un femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia de Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata. Allí se presentó espontáneamente en una comisaría, después de comunicarse con familiares, y presuntamente reconoció que había asesinado a Cáceres y ocultado su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado durante un operativo en una vivienda situada en Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. En el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la joven. Personal de Bomberos participó del procedimiento y los peritos confirmaron que Cáceres estaba dentro del pozo ciego.

González será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la causa. La detención fue formalizada en Chaco y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

Quién era la joven y cómo fue su desaparición

Cáceres era madre de un nene de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien señaló que la había visto por última vez después de una discusión entre ambos. Según su relato, se fue a dormir y, al despertarse, Karina ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven. En una filmación se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Iba acompañada por un hombre y llevaba su bicicleta. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció.

La investigación por el crimen de Karina Cáceres

Los investigadores establecieron que González había viajado a Chaco el mismo lunes de la desaparición y que se presentó voluntariamente en una comisaría. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar la mecánica del asesinato y avanzar con la investigación.

En la causa también se incorporó información sobre los días previos a la desaparición. Cáceres, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado el sábado 11 de julio de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada se produjeron discusiones por celos mutuos.