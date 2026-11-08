Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 4:15 p. m. · 2 min de lectura

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados en Cañuelas por el homicidio ocurrido durante los festejos por la Selección Argentina. Ya había sido detenido un sospechoso de 20 años.

La investigación por la muerte de Franco Depauli, de 46 años, sumó dos nuevos detenidos en Cañuelas. Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados por la Policía Bonaerense, acusados de haber participado en la pelea durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, en la que la víctima recibió un piedrazo en la cabeza.

Los sospechosos fueron identificados mediante cámaras de seguridad y videos registrados por vecinos. Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda de Cañuelas realizaron dos allanamientos y detuvieron a L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19.

Dos nuevos detenidos por el homicidio en Cañuelas

El menor fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de la ciudad de La Plata. Su situación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer sospechoso, un joven de 20 años identificado como I. N. L., había sido detenido en la vía pública horas después del homicidio. También fue señalado a partir de grabaciones aportadas por vecinos. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una imputación por homicidio simple.

Cómo fue el ataque contra Franco Depauli

Según la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.

José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, describió cómo habría comenzado el enfrentamiento:

"Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado".

El periodista recordó que, en un primer momento, quienes estaban en el lugar no advirtieron la gravedad de las heridas. "Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio", expresó.