Dylan Benjamín Fernández fue localizado en Máximo Paz, en Cañuelas, tras analizar los teléfonos de su pareja y su madre. Tenía una orden de captura nacional y una notificación roja de Interpol; la Policía también secuestró un arma y cuatro celulares.

Dylan Benjamín Fernández, conocido como Pompón, fue detenido este viernes en una vivienda de Máximo Paz, partido de Cañuelas. El joven, de 23 años, está acusado de participar en cuatro homicidios y de integrar una organización narco que opera en el sur del conurbano bonaerense.

La investigación lo señala como el presunto brazo ejecutor de Kevin Henderson Marvin Valderrama Acosta, un hombre de 37 años oriundo de La Matanza y con base operativa en Almirante Brown. Ambos eran buscados por la División Homicidios de la Policía Bonaerense en el marco de una serie de 12 asesinatos vinculados con causas por narcotráfico.

Cómo localizaron a Pompón en Cañuelas

Los investigadores llegaron hasta el lugar mediante el análisis de las antenas de los celulares de la pareja y la madre de Fernández. Una fotografía en la que aparecía junto a su madre, con la fachada de una casa de fondo, permitió precisar la ubicación. La imagen había sido obtenida tras el secuestro del teléfono de la mujer.

La pareja visitaba al sospechoso de manera esporádica para que mantuviera el vínculo con su hijo, de cuatro años. En una de esas ocasiones, ambos se encontraron en una cancha de fútbol situada en la esquina de la vivienda. La Policía concretó la detención cuando vio ingresar a la madre de Fernández.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola Bersa TPR calibre.40 con la numeración suprimida, siete cartuchos intactos y cuatro teléfonos celulares. Sobre Fernández pesaba una captura activa nacional y una notificación roja de Interpol, solicitada por la Fiscalía número 2 de Almirante Brown.

La investigación por los homicidios narco

Fernández está imputado por cuatro asesinatos, aunque los investigadores lo relacionan con otros hechos. En uno de los casos, la pesquisa apunta a que habría actuado junto con Valderrama Acosta y al menos otras cinco personas: Joel David Rodríguez, Luis Figueroa, Thiago Fernández, Dylan Macías y un hombre identificado como El Mono.

Según la investigación, en septiembre de 2025 cuatro sospechosos llegaron a la casa de una víctima, ingresaron y dispararon. Después escaparon en un auto que, de acuerdo con la causa, era conducido por una persona que cumplía el papel de campana. Por ese homicidio, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de entre 1,5 y 3 millones de pesos para quienes aportaran información sobre la organización.

Otro de los crímenes bajo investigación es el de Jonathan Axel Estigarribia Godoy, de 40 años, asesinado de varios disparos el 5 de agosto mientras participaba de una reunión en su casa de Canning, en el partido de Esteban Echeverría. Dos hombres entraron y dispararon contra él; luego huyeron junto con un tercer sospechoso que los esperaba en un vehículo sobre la calle Cuba al 500.

Las pistas que llevaron a los investigadores

Los detectives establecieron que Estigarribia Godoy se dedicaba a la venta de drogas y había recuperado la libertad dos meses antes del crimen. También determinaron que se ocultaba y huía de Pompón, quien presuntamente lo había amenazado de muerte. La investigación quedó a cargo del Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense, por pedido de la Fiscalía Descentralizada de Esteban Echeverría.

El análisis de cámaras de la zona permitió observar a tres hombres caminando durante la noche y, más tarde, dirigiéndose hacia un Voyage blanco. Uno llevaba una bolsa. A partir de esos registros, los investigadores hablaron con la dueña de un kiosco, quien recordó haber vendido esa noche una botella de vodka, una gaseosa y dos paquetes de cigarrillos. El cliente había pagado con una billetera virtual.

El pago electrónico condujo a una cuenta de ClaroPay registrada a nombre de un sospechoso con domicilio en Carlos Spegazzini, localidad cercana a Ezeiza. La fiscalía también analizó los impactos de antenas telefónicas para identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer el rol de cada uno en el homicidio.

Entre las personas identificadas figura María Belén Verachtert, novia de la víctima. Según la causa, ella habría enviado a Pompón una foto que mostraba cómo estaba vestido Estigarribia Godoy la noche del crimen. La investigación sostiene que le pidió que saliera al kiosco, pero él se negó; luego habría alertado a los atacantes, que ingresaron y dispararon contra él sin herir al resto de las personas presentes.

La pesquisa también determinó que una prima de Fernández le habría pedido a Verachtert que borrara conversaciones de su celular y aportara pistas falsas para responsabilizar a integrantes de otra banda. Los investigadores describieron a la organización como un grupo dedicado al narcomenudeo y a la disputa violenta por el territorio. En el avance de la causa se solicitaron 18 allanamientos, que terminaron con cinco detenidos, todos con antecedentes penales.

Mientras Fernández quedó detenido, los investigadores continúan buscando a Marvin Valderrama Acosta, quien permanece prófugo.