El sospechoso, de 53 años, habría facilitado el ingreso de dos cómplices a una casa vecina en Maschwitz Privado. Hay dos prófugos y la Justicia investiga si el grupo participó en otros robos en barrios cerrados.

Un empresario de 53 años fue detenido acusado de planificar un asalto en el barrio privado Maschwitz Privado, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Según la investigación, habría aprovechado que alquilaba una propiedad en el lugar para facilitar el ingreso de dos cómplices a la casa de sus vecinos. Los otros sospechosos permanecen prófugos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre, cuando tres ladrones entraron por una ventana a una vivienda de la calle Suipacha al 1300. De acuerdo con la denuncia de las víctimas, los asaltantes las amenazaron con armas de fuego y exigieron dinero y objetos de valor. Se llevaron 2.000 dólares, carteras y varios electrodomésticos.

Cómo ingresaron los sospechosos al barrio privado

La investigación, a cargo de la DDI de Zárate-Campana y del fiscal Claudio Aundjian, de la Fiscalía 4 de Escobar, estableció que los delincuentes entraron tras romper el cerco perimetral de la vivienda. Las tareas permitieron identificar a los tres sospechosos y determinar que uno de ellos era el vecino lindero de las víctimas.

El acusado, identificado por sus iniciales como G.P., tiene una empresa de montajes en Zárate y alquilaba una casa en el country. Según la pesquisa, habría hecho ingresar a los otros dos hombres en su camioneta Dodge RAM y participado en la planificación del robo.

Allanamientos, un detenido y dos prófugos

Con las pruebas reunidas, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías número 3 de Zárate tres órdenes de allanamiento, que se concretaron el jueves. El empresario fue detenido, mientras que la Policía continúa buscando a sus presuntos cómplices.

En uno de los domicilios allanados encontraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia. En la vivienda del principal acusado secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, diez cartuchos y la camioneta que, según la investigación, se utilizó para ingresar a los otros sospechosos.

Investigan posibles robos en otros barrios cerrados

Los investigadores analizan si el acusado alquiló propiedades en otros barrios cerrados donde se denunciaron robos con una modalidad similar. Una fuente vinculada a la investigación sostuvo: “Siempre alquiló y va de barrio en barrio”.

Tras el asalto, la familia damnificada envió un comunicado a los vecinos y al Consejo de Propietarios, en el que cuestionó la “absoluta falta de empatía, compromiso y apoyo institucional”. También afirmó: “El pasado 9 de septiembre, nuestra casa fue violentamente vulnerada. El ingreso no fue casual ni ajeno: el responsable directo de planificar y facilitar el hecho fue el ocupante de la casa del lote 8, una propiedad que tanto él como su familia tenían tomada desde hacía tiempo en el barrio sin que nadie lo supiera ni lo advirtiera”.

La familia agregó que durante el robo murió su perro, de 14 años, una pérdida que describió como “irreparable y dolorosa” y que, señaló, sumó “una crueldad inhumana” a lo ocurrido. En el cierre del comunicado, expresó: “Hoy el delincuente fue detenido. Pero este comunicado busca dejar una advertencia clara: la seguridad de un barrio no se sostiene con paredes ni con discursos vacíos, sino con empatía, solidaridad y responsabilidad real”.