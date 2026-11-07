Un hombre que usó una identidad falsa acusó a Eduardo Ripa de organizar el intento de robo al Banco Macro, descubierto en agosto de 2024. La investigación también analiza su presunta participación en otros golpes y una conversación desde la cárcel de Ezeiza.

Un correo enviado en agosto de 2025 a la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aportó el nombre de quien sería el organizador del intento de robo al Banco Macro de San Isidro: Eduardo Ripa. El remitente utilizó una identidad falsa y dijo estar arrepentido por haber participado en el plan.

En el mensaje, firmado como Jorge Viera de Mora, describió a Ripa como el responsable del túnel y de otros robos. También sostuvo que trabajaba junto a su hijo, Cristian Ripa, y que ambos habían organizado el ataque fallido y un robo en un edificio de Recoleta. Padre e hijo quedaron detenidos a fines de octubre, según el relato de la investigación.

El túnel de 150 metros en San Isidro

El intento de robo se descubrió en agosto de 2024, cuando un repartidor oyó que una varilla golpeaba su camioneta desde debajo de la tierra. La investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y de la fiscal Carolina Asprella, permitió encontrar un túnel de 150 metros que conectaba un galpón con la puerta del banco, en el casco histórico de la ciudad.

El remitente también señaló como integrantes de la banda a Alejandro Quiroga, de 56 años, y Roberto Pesca, de 62, ambos uruguayos. En dos juicios abreviados fueron condenados Alejandro Israel Rosendo López, Nicolás Ignacio Carpani Romero, Alan Lorenzo Rodríguez, Carlos Andrés y César Cazenave Peña.

La denuncia del supuesto arrepentido

El autor del correo afirmó que estaba a cargo de la ventilación del túnel y acusó a Ripa de haber utilizado a los demás integrantes como responsables del intento frustrado. Aseguró que el sospechoso había convertido el delito en una estructura organizada y describió presuntos vínculos con personas encargadas de seleccionar víctimas, un cerrajero y un policía de investigaciones que, según su versión, informaba si se había llamado al 911.

"Quiero confesar que yo estaba a cargo de la ventilación del túnel y estoy arrepentido. Viendo como Eduardo Ripa nos usó de conejillos de indias y nos hace pagar los platos rotos, mientras él y los demás (los verdaderos autores) siguen libres e impunes con todo el apoyo policial que tiene Ripa".

El hombre sostuvo que su relato podía verificarse y pidió que la pesquisa se desarrollara de manera reservada, con un equipo que no fuera corrupto. También dijo temer represalias y manifestó que declararía cuando las personas mencionadas estuvieran bajo custodia.

Otros golpes y presuntas maniobras dentro del banco

En el correo, el denunciante vinculó a la organización con el robo a una sucursal del Banco Macro del barrio porteño de Congreso, ocurrido en marzo de 2010. Sobre el caso de San Isidro, señaló que Ripa y Quiroga aparecían en una filmación observando el procedimiento desde la vereda de enfrente, mientras que Pesca habría sostenido la varilla desde el túnel.

El remitente también describió un supuesto plan para sortear la alarma sísmica de las bóvedas y mencionó a un hombre llamado Sergio, a quien atribuyó responsabilidades en ese sector de varias entidades. Además, afirmó que tres custodios del centro de monitoreo bancario debían avisar a la Policía y que los registros tenían que quedar "sin novedad". En el mensaje, advirtió a Bullrich que apartarlos de sus puestos podría evitar otro robo que, según dijo, ya se estaba preparando.

La pesquisa por el intento de robo en Chivilcoy

La investigación de Ferrari también analiza un intento de robo boquetero en una sucursal del Banco Macro de Chivilcoy, frustrado en diciembre de 2025 tras una denuncia anónima que alertó a la Policía. Para los investigadores, Ripa habría estado detrás de ese plan, que no llegó a concretarse.

En ese contexto, la causa incorporó una conversación telefónica entre Ripa y Marcelo D'Alessio, quien cumple una condena de 13 años de prisión en la cárcel de Ezeiza por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión. En el diálogo, referido a otro golpe fallido, D'Alessio le preguntó a Ripa por los problemas con las personas contratadas para ejecutar los robos.

"¿Qué es lo que vos sentís que está fallando? ¿Mano de obra, mala? ¿No hay buena mano de obra? ¿No hay gente confiable?".

Según la investigación, la referencia a la "mano de obra" aludía a las personas que Ripa habría contratado para llevar adelante los intentos de robo. El hombre respondió: "Es como decís, tal cual. Estás haciendo vos realmente un planteo bárbaro, yo también lo hago. De repente después de lo que me pasó allá me había tomado una pausa prudente para repensar, para volver, para cambiar la forma, la regla, la estructura, para ver".