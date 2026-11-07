Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 10:15 p. m. · 2 min de lectura

El principal acusado por el femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió con vida de su casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Claudio Barrelier, acusado de abusar y asesinar a Agostina Vega, declaró durante más de dos horas ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. La presentación marcó un cambio en su estrategia de defensa, luego de varias semanas de silencio y de que cambiara de abogado.

Antes de la audiencia, el imputado se reunió con su nuevo defensor, Carlos Argüello. Al finalizar, Garzón describió la declaración como “un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. El abogado de Barrelier tampoco hizo declaraciones.

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, cuestionaron que no se les permitiera participar de la indagatoria. Ambos habían concurrido a los Tribunales con expectativas por la declaración.

La hipótesis de Barrelier y el pedido de careo

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a señalar a la madre de la víctima, Melisa Heredia, y sostuvo que la adolescente salió con vida de la casa. Según la hipótesis que planteó, “entregó a Agostina” por una deuda “de Melisa Heredia”, que estaría relacionada con el narcomenudeo.

El principal acusado también pidió un careo con Osvaldo Fassetta, detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la audiencia, existía expectativa por la posible mención de personas que, según Barrelier, habrían ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendió que durante su declaración aportara información sobre ese punto.

Una causa unificada por los ataques atribuidos al acusado

Días atrás, el fiscal Garzón informó que reunió en un solo expediente las investigaciones contra Barrelier. La causa incluye la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado investigadas en 2025, además del femicidio de Agostina, ocurrido en 2026.

Según explicó el fiscal, la investigación sostiene que Barrelier actuó solo en ambos hechos, aunque no descarta que pudiera haber existido ayuda después de consumados los ataques. Garzón afirmó que “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los hechos y agregó que los elementos reunidos “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

El fiscal aseguró que la investigación seguirá adelante

Garzón sostuvo que nada demorará el avance del expediente y remarcó que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”. Tras la declaración, la atención está puesta en si habrá nuevas medidas en los próximos días.

Fuentes vinculadas a la investigación manifestaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles aportados por Barrelier. Según describieron, el acusado “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.

El fiscal insistió en que “las pruebas complican a Barrelier” y afirmó que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.