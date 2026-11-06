La mujer de 22 años era buscada desde hacía una semana y fue encontrada en un pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el caso detuvieron a Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría reconocido su participación en el crimen.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda del barrio Sol y Verde, en José C. Paz. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, vecino de la joven, mientras la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González fue localizado en la ciudad chaqueña de Charata, adonde habría viajado el mismo lunes de la desaparición. Según la información incorporada a la causa, se presentó espontáneamente en una comisaría después de comunicarse con familiares y habría reconocido que asesinó a Cáceres y ocultó su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado durante un operativo en una vivienda ubicada en Suecia al 4200. En el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. Personal de Bomberos participó del procedimiento y los peritos confirmaron que el cuerpo estaba dentro del pozo ciego.

González quedó detenido en Chaco y será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la investigación. En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La búsqueda y las últimas horas de la joven

Cáceres era madre de un niño de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión. Según su relato, se fue a dormir y, al despertarse, Karina ya no estaba.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos de la joven. En una filmación se la ve alrededor de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria. Estaba acompañada por un hombre y llevaba su bicicleta. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, familiares del sospechoso lo reconocieron.

La investigación espera los resultados de la autopsia

La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrió el asesinato y avanzar en la causa. Los investigadores también incorporaron al expediente información sobre los días previos a la desaparición.

El sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada se produjeron discusiones motivadas por celos mutuos.