Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

Familiares y vecinos de la adolescente de 14 años marcharon hasta una comisaría tras el hallazgo de su cuerpo. Según el relato, efectivos policiales los recibieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba luego de varios días de búsqueda, provocó una fuerte conmoción. Tras el hallazgo del cuerpo, vecinos se reunieron frente a la casa de la familia para reclamar justicia y luego marcharon hacia la comisaría más cercana.

En la dependencia, los familiares fueron recibidos por efectivos de la Policía de Córdoba, que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma, según el relato de la movilización. El cuerpo había sido encontrado después de un extenso rastrillaje en un área de 200 hectáreas.

El reclamo de justicia por Agostina Vega

Miguel, abuelo de la adolescente, expresó su dolor por el crimen y reclamó que se esclarezca lo ocurrido. “A mi nieta me la mataron la misma noche que este enfermo se la llevó. Me la tiraron como un perro”, afirmó.

“No esperábamos esto, la peor noticia que pudimos recibir en nuestra vida. Voy a seguir marchando hasta que tenga justicia por mi nieta, hasta que caigan todos los que tuvieron algo que ver”, agregó.

La investigación por el femicidio en Córdoba

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Agostina habría sido captada mediante un engaño y llevada a la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por el caso.

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y un audio que la adolescente envió a sus amigas antes de desaparecer. En el mensaje, contó que iba a encontrarse con un hombre conocido de su madre para comprarle un regalo sorpresa. Para los investigadores, ese dato fue clave para reconstruir cómo habría sido persuadida para asistir al encuentro.

Qué se sabe sobre la desaparición de Agostina

En un primer momento, Barrelier aseguró que había acompañado a la adolescente durante algunas cuadras y que después ella se había subido a un auto rojo. También negó que la persona que aparecía en un video de seguridad ingresando a su casa fuera Agostina y sostuvo que se trataba de su hija. La fiscalía descartó ambas versiones.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Agostina entró a la casa del sospechoso el sábado por la noche y no volvió a salir. La vivienda es considerada por la investigación como la posible escena del crimen.

El cuerpo fue encontrado en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Para reconstruir los recorridos, los investigadores analizaron cámaras de seguridad y datos de geolocalización de teléfonos.