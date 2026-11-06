Pablo Daniel Macalopu Cafferata fue señalado como el narco que habría ordenado los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Un video recuperado de un celular y una investigación por narcotráfico aportaron pistas clave para identificarlo.

Pablo Daniel Macalopu Cafferata, de 35 años y conocido como Roger o Cody, fue señalado por la Justicia como el presunto jefe narco que ordenó el triple crimen de Florencio Varela. La investigación incorporó un video en el que se ve y se escucha la tortura de Lara Gutiérrez, de 15 años, y que permitió identificar a varios de los involucrados.

La causa por los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez está a cargo del juez federal de Morón Jorge Rodríguez. El material audiovisual y otros elementos fueron aportados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, en el marco de una investigación por narcotráfico.

El video que vinculó a Roger con el triple crimen

El registro había sido borrado del celular de uno de los lugartenientes de Macalopu Cafferata, pero los investigadores lograron recuperarlo. Según la reconstrucción judicial, se lo habían enviado el 24 de septiembre, justo cuando se cumplía un año del triple crimen.

En una resolución, Rodríguez describió que en el video Lara aparece atacada por cuatro hombres y que le amputan un dedo de la mano izquierda. También señaló que la joven se dirige como Roger a uno de los hombres que filmaba la escena, apodo que atribuyó a Macalopu Cafferata.

"Dicho registro fílmico que se divisa el momento en que a la femenina asesinada e identificada como Lara Gutiérrez se encontraba siendo atacada por cuatro masculinos, que en vídeo analizado le terminaron amputando uno de sus dedos de la mano izquierda", detalla la resolución.

El juez indicó además que el video permitiría inferir la participación de José Miguel Lozano Cerrón, señalado como quien habría realizado la amputación. En el registro también aparece, según la resolución, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, acusado en la causa del triple crimen.

Las pistas de la investigación narco que llevaron a Macalopu Cafferata

La identificación de Roger surgió de una serie de investigaciones conectadas. El recorrido comenzó en 2022, con el testimonio de un arrepentido en una causa de la Justicia provincial. Ese hombre fue detenido y condenado, y su declaración condujo a una banda liderada por Martín Asci, de 36 años, quien había sido capturado en 2019 en una mansión de 600 metros cuadrados del barrio Las Caletas, en Nordelta.

Asci recuperó la libertad en 2024. A partir de entonces, Arroyo Salgado y Domínguez comenzaron a investigarlo y, mediante el análisis de su celular, llegaron al coronel de inteligencia Pablo Guillermo Quiroga, de 63 años, también vecino de Nordelta.

Quiroga fue detenido en enero de 2026, cuando regresaba de Perú y llegaba al aeropuerto de Ezeiza. Dijo que había viajado por trabajo, en relación con su empresa de investigaciones. La jueza lo detuvo por presuntamente intentar enviar droga a Europa oculta en las bodegas de aviones de KLM, con la supuesta complicidad de altos mandos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Chats, cargamentos de cocaína y detenciones

La pesquisa avanzó con nuevas causas y arrestos por tráfico de drogas, entre ellos en Jujuy y Córdoba, donde se investigaban movimientos de cientos de kilos. En la causa 1914, iniciada en 2025, fue detenido Cristian Ricardo Wilberger. En su teléfono encontraron chats de tráfico con Macalopu Cafferata, guardado bajo cinco números y los nombres "Roger Doña", "Roger" y "Roger nuevo".

Entre el 5 y el 6 de octubre se secuestraron 255 paquetes de cocaína, con un peso total de 207 kilos, en una casa del partido de Moreno. Semanas después, los investigadores llegaron a otro cargamento de 300 kilos en el norte del país. En esa instancia apareció Roger y quedó detenido.

El 3 de noviembre, el juez Rodríguez ordenó la detención de Macalopu Cafferata por el triple crimen y dispuso la captura de otros dos hombres. En la resolución atribuyó a Roger la impartición de las órdenes y señaló que Pequeño J habría sujetado a Lara mientras otra persona, aún no identificada, colaboraba.

"Además, en dicho registro, se logra escuchar que la femenina Gutiérrez se dirige hacia uno de los masculinos, más precisamente sobre el que se encontraba grabando la escena, como Roger, siendo este el apodo y/o indicativo asignado al detenido Pablo Daniel Macalopu Cafferata", sostiene el documento judicial.

La investigación que permitió llegar a Roger se apoyó en testimonios, escuchas, tareas de campo, análisis de teléfonos y decomisos de droga. El video recuperado se convirtió en una pieza central para reconstruir las responsabilidades en el crimen.