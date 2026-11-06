Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

Un joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron arrestados en Cañuelas por el homicidio de Franco Depauli, ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Ya son tres los sospechosos detenidos en la causa.

La investigación por la muerte de Franco Depauli sumó dos nuevos detenidos en Cañuelas. Un joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron arrestados este jueves 9 de julio, acusados de participar en la pelea durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en la que el hombre recibió un piedrazo en la cabeza.

Los sospechosos fueron identificados a partir de cámaras de seguridad y videos filmados por vecinos. Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda de Cañuelas realizaron dos allanamientos y detuvieron a L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19.

La causa por el homicidio de Franco Depauli

El adolescente fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de la ciudad de La Plata. Su situación judicial quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer sospechoso, I. N. L., de 20 años, había sido detenido en la vía pública horas después del homicidio y fue señalado como presunto autor del ataque. También quedó identificado mediante grabaciones aportadas por vecinos. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una imputación por homicidio simple.

Cómo ocurrió la muerte en los festejos de Cañuelas

Según la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.

José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, describió cómo habría comenzado el episodio:

"Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado".

El periodista recordó que, en un primer momento, quienes estaban en el lugar no advirtieron la gravedad de las heridas. Según relató, al llegar al hospital se informó que Depauli había sufrido un infarto; sin embargo, habría recibido un piedrazo en la cabeza y luego murió de un paro cardiorrespiratorio.