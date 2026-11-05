Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:01 p. m. · 1 min de lectura

La Fiscalía investiga una operación por 91 vacas Aberdeen Angus valuadas en 91 millones de pesos. Los cheques entregados habrían sido rechazados por falta de fondos y la causa sigue en etapa de investigación.

Acusan de estafa y falsificación al expiloto de TC Alfredo Pisandelli: habría comprado 91 vacas con cheques sin fondos

El Ministerio Público Fiscal formalizó una investigación contra el expiloto de Turismo Carretera Alfredo Fabián Pisandelli, acusado de presunta estafa y falsificación de documentos tras una operación comercial que involucró la compra de 91 vacas Aberdeen Angus por un valor de 91 millones de pesos.

Según la acusación, Pisandelli habría adquirido los animales a un productor ganadero de apellido Del..., utilizando cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.

La operación comercial derivó en una denuncia judicial luego de que el vendedor advirtiera que no podía cobrar el dinero correspondiente a la venta del ganado.

La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que se concretó la transacción y establecer si existió una maniobra deliberada para obtener los animales mediante documentación de pago sin respaldo económico.

La investigación también contempla una presunta falsificación de documentos, aunque será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales del acusado.

El caso generó repercusión por tratarse de un expiloto reconocido en el automovilismo nacional, especialmente por su participación en el Turismo Carretera.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de investigación y la formalización de los cargos no implica una condena. Pisandelli conserva su derecho de defensa mientras avanza el proceso judicial.