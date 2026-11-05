Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 4:15 p. m. · 2 min de lectura

El joven de 21 años fue arrestado en General Rodríguez, acusado de integrar una banda que distribuía cocaína rosa en fiestas, boliches y countries del corredor oeste del Conurbano. En ocho allanamientos secuestraron drogas valuadas en cerca de 25 millones de pesos y detuvieron a otros tres sospechosos.

El DJ Tiziano Garandan Lailhacar, conocido como Tisi y vinculado al cantante L-Gante, fue detenido en General Rodríguez. Tiene 21 años y está acusado de ser uno de los vendedores de una banda que presuntamente comercializaba tusi, también llamado cocaína rosa, en fiestas y countries del corredor oeste del Conurbano.

El operativo incluyó ocho allanamientos y dejó cuatro detenidos: además de Tisi, fueron arrestados el supuesto líder de la organización y otros dos integrantes. Un quinto acusado escapó por el fondo de la vivienda donde se encontraba y permanece prófugo.

Ocho allanamientos y drogas por casi 25 millones de pesos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 860 gramos de tusi, elementos para el corte de drogas, un revólver calibre.22 largo, cuatro celulares, tres chips y anotaciones que podrían aportar información a la causa. El valor estimado de las sustancias incautadas ronda los 25 millones de pesos.

De acuerdo con el cálculo de los investigadores, el gramo de tusi se vende a unos 30.000 pesos. Las dosis mencionadas en la investigación eran de 20 gramos y podían alcanzar un valor cercano a los 600.000 pesos cada una.

La investigación por venta de tusi en fiestas y countries

La principal hipótesis sostiene que la banda distribuía la droga bajo la modalidad de delivery en boliches, afters, fiestas en quintas y countries del corredor oeste del Gran Buenos Aires. La pesquisa incluyó tareas de vigilancia encubierta, revisión de cámaras de seguridad y el análisis de los teléfonos de los acusados.

En chats y audios de WhatsApp, los investigadores habrían detectado conversaciones sobre la reventa y el corte de la sustancia. También encontraron un reclamo por la demora en la rendición del dinero correspondiente a dosis que había retirado uno de los vendedores.

Según las pericias realizadas hasta el momento, la estructura estaba integrada por un presunto líder, dos colaboradores directos y al menos cuatro vendedores que distribuían la droga en fiestas y boliches. El supuesto jefe fue identificado como Gonzalo Ezequiel Prieto, de 23 años, conocido como Duko.

Quiénes son los detenidos y qué es la cocaína rosa

Además de Prieto y Tisi, quedaron detenidos Martín Rodrigo Samarra, de 25 años, conocido como Sama, y Agostina Díaz, de 22. El quinto acusado, de apellido Orellana, logró escapar durante el allanamiento y continúa prófugo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe la cocaína rosa como una sustancia de contenido variable. Los productos llamados tusi, tuci, tucibi o cocaína rosa no necesariamente contienen 2C-B, una feniletilamina, sino que pueden incluir combinaciones de distintas sustancias.

Por eso, el polvo rosado que se comercializa con esos nombres puede no contener 2C-B. En algunos casos, puede incluir ketamina, una sustancia de uso veterinario, en lugar de cocaína o 2C-B.