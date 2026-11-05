El hecho ocurrió durante un presunto intento de robo de una moto en Avellaneda. La fiscalía consideró que el efectivo actuó en legítima defensa y los otros dos jóvenes escaparon.

Un adolescente de 14 años murió durante un presunto intento de robo ocurrido en la madrugada del miércoles en Isla Maciel, partido de Avellaneda. Un policía de la Ciudad de Buenos Aires disparó contra el joven cuando, según su declaración, tres personas lo abordaron para robarle la moto.

El episodio se produjo en las inmediaciones del Puente Nicolás Avellaneda, que conecta el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. El agente declaró que cayó al suelo al ser interceptado y quedó rodeado por los tres asaltantes, quienes lo amenazaron con armas de fuego.

El relato del policía sobre el presunto intento de robo

De acuerdo con la versión del efectivo, uno de los jóvenes advirtió que era policía e intentó dispararle. En ese momento, el agente desenfundó su arma reglamentaria y efectuó un disparo que impactó en el pecho del adolescente, quien murió en el lugar.

Tras el disparo, los otros dos jóvenes se subieron a la moto en la que habían llegado y escaparon. La investigación quedó a cargo de Natalia Milione, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Avellaneda-Lanús.

La investigación judicial en Avellaneda-Lanús

La fiscal consideró que el efectivo había actuado en legítima defensa durante el presunto intento de robo. La causa continúa en investigación y el caso permanece en desarrollo.