Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 4:15 p. m. · 1 min de lectura

El presidente de Estados Unidos afirmó que JD Vance envió una carta a un alto funcionario de Irán por el envío de suministros médicos. También negó que le hubiera pedido retomar las conversaciones de paz y advirtió sobre posibles nuevos ataques.

Donald Trump confirmó que el vicepresidente JD Vance se comunicó por carta con un alto funcionario iraní. Según explicó, el contacto estuvo relacionado con el envío de suministros médicos y no con una iniciativa para reanudar las conversaciones de paz.

El mandatario negó haberle encargado a Vance que reiniciara las negociaciones con Irán. Sus declaraciones se conocieron en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Trump cuestionó el alto el fuego con Irán

Trump calificó de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio y advirtió sobre la posibilidad de reanudar ataques a gran escala contra Irán.

El contacto entre Vance y el funcionario iraní se produjo en ese contexto de tensión, aunque el presidente estadounidense sostuvo que la comunicación tuvo un propósito vinculado a la asistencia médica.