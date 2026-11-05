Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 3 min de lectura

Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, fue encontrada en un terreno baldío después de desaparecer tras llevar a sus tres hijas a la escuela. Su pareja, de 21 años, quedó detenido y será indagado por la fiscalía.

Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, fue encontrada asesinada este miércoles en un terreno baldío de General Rodríguez. La mujer había desaparecido después de llevar a sus tres hijas a la escuela y su pareja, un joven de 21 años, quedó detenido por el crimen.

El hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio. Por la tarde, realizaron una marcha sobre la ruta 7 para reclamar justicia y cortaron parcialmente el tránsito.

La búsqueda de Estefanía Monzón en General Rodríguez

Monzón fue vista con vida por última vez el lunes, cuando llevó a sus tres hijas menores de edad a la Escuela Primaria número 9. Vivía con su pareja en un amplio predio de la zona, en el barrio San Martín.

Como la mujer no fue a retirar a las niñas por la tarde, las autoridades del colegio alertaron a su familia. La madre de Estefanía denunció la desaparición ante la Policía el martes por la mañana y tomó intervención la fiscal Alejandra Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción número 1 de General Rodríguez.

La directora de la escuela se acercó a la vivienda para saber qué ocurría. Según el relato de una de las personas consultadas durante la investigación, «La directora de la escuela fue hasta la casa para ver qué pasaba y no vio nada extraño».

Detuvieron a la pareja de la víctima

Uno de los primeros operativos se realizó en la casa de la calle Rafael Obligado, donde también vive un amigo de la pareja. Allí, peritos de la Policía Científica encontraron manchas de sangre que orientaron las sospechas hacia el concubino de Monzón.

El hombre presentaba lesiones en los puños, los nudillos y los antebrazos, un dato que reforzó la hipótesis de que había atacado a la mujer y de que ella se había defendido. La prueba de Luminol confirmó que las manchas halladas en la vivienda eran de sangre y el sospechoso quedó aprehendido.

Los investigadores también revisaron una pileta de natación de grandes dimensiones ubicada en el fondo del inmueble, con la ayuda de buzos, pero no encontraron allí a la víctima.

Hallaron el cuerpo en un terreno baldío

La búsqueda continuó el miércoles, con luz natural, en un terreno baldío lindero a la vivienda. Entre los pastizales altos y con ayuda de perros rastreadores, encontraron el cuerpo de Monzón, envuelto en una especie de cubrecama.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses determinen la causa y la data de la muerte. La fiscal Rodríguez indagará a la pareja de la víctima este jueves, una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia.

Antecedentes y reclamo de justicia

Hasta el momento, los investigadores no detectaron denuncias previas de Monzón contra su actual pareja, quien no es el padre de las niñas y trabajaba como repartidor con un camión. Durante la marcha, varias mujeres señalaron que el sospechoso era una persona violenta. Monzón sí había presentado una denuncia contra una pareja anterior.

Tras el hallazgo, una vecina expresó su reclamo de justicia en una publicación: «Ahora que se haga justicia y acompañar a toda la familia para el que hizo esto le caiga todo el peso de la ley».