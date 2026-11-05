Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

El hombre, de 22 años, había viajado desde Buenos Aires y fue detenido tras intentar llevarse a una alumna de 12 años. El juez Federico Vidal lo indagó, pero se negó a declarar; permanece con prisión preventiva mientras se analiza un pedido de excarcelación.

Un hombre de 22 años fue detenido en Ushuaia acusado de acosar por redes sociales a una nena de 12 años e intentar llevársela. Según la investigación, había viajado desde Buenos Aires con ese propósito y fue arrestado después de protagonizar un violento episodio en el colegio de la alumna.

El hecho ocurrió el lunes al mediodía, cuando personal del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) alertó a la Policía de Tierra del Fuego por los daños en una puerta de ingreso y el hostigamiento a una estudiante. El detenido, identificado como Francisco Álvarez Ruiz, gritaba: "Mi amor, vení conmigo", mientras pateaba uno de los vidrios.

El intento de llevarse a la alumna en Ushuaia

Minutos antes, de acuerdo con lo informado por la fiscalía, el hombre había interceptado a la nena en la calle. La tomó con fuerza del brazo y del hombro, intentó besarla y quiso llevársela, aunque ella se resistió.

La intervención de otros estudiantes impidió que avanzara. Un compañero se interpuso entre el hombre y la niña, mientras otra alumna pidió ayuda a los gritos. La víctima logró soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo, seguida por sus compañeros y por el agresor.

La denuncia en la escuela y la detención

Las autoridades del establecimiento le bloquearon el ingreso. El hombre reaccionó pateando y rompiendo una de las puertas vidriadas, en un episodio que quedó registrado en videos tomados por alumnos. El personal del colegio resguardó a los estudiantes.

Álvarez Ruiz llegó hasta el hall y exigió hablar con el padre de la niña: "Quiero hablar con el señor", repetía. Cuando llegó la Policía de Tierra del Fuego, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Antecedentes de acoso por redes sociales y situación judicial

El caso ya había sido denunciado en junio, cuando el padre de la alumna presentó una denuncia por los contactos sospechosos que ella recibía en redes sociales. La presentación quedó radicada en el Juzgado de Instrucción numero 3 del Distrito Judicial Sur. Pese a esa denuncia, el hostigamiento habría continuado desde perfiles alternativos; además, compañeros de la niña señalaron que también habían recibido amenazas.

El juez Federico Vidal, a cargo del juzgado, indagó al detenido este miércoles. Álvarez Ruiz se negó a declarar y, hasta ese momento, permanecía con prisión preventiva a la espera de la audiencia y de una pericia psiquiátrica.

Luego de la indagatoria, la defensa presentó un pedido de excarcelación. Para resolverlo, Vidal deberá solicitar la opinión del Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego y después decidir si el acusado recupera la libertad. Mientras tanto, seguirá alojado en una comisaría.