Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 10:15 p. m. · 3 min de lectura

Familiares, vecinos y autoridades participaron de un homenaje público a la maestra rural asesinada, con una ceremonia religiosa, reclamos de justicia y un chamamé en su honor. Por el crimen hay cinco detenidos.

Con aplausos, lágrimas y pedidos de justicia, familiares, vecinos y autoridades despidieron a Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en Esquina, Corrientes. El homenaje se realizó en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira.

El acto comenzó a las ocho de la mañana. El féretro fue colocado bajo un gazebo, en el centro del espacio público. Entre las consignas que más se escucharon estuvo: "Ahora y siempre, Nancy presente".

Una ceremonia religiosa y un chamamé para Nancy Godoy

Durante la mañana se entonó el himno nacional y luego se celebró una ceremonia religiosa encabezada por el obispo Adolfo Canecín. En su mensaje, afirmó que "Dios no negocia con el mal" y sostuvo que "el perdón y la misericordia no es impunidad".

También participaron los sacerdotes Pedro Pablo Ojeda, Josué Cañete, Ariel Jiménez y Miguel Galeano, además del diácono Juan Carlos Mendoza. El pastor Josué Solís asistió en representación de la Iglesia Portal del Cielo, a la que pertenecía Godoy. Para las 16 estaba prevista una misa de la comunidad cristiana evangélica y, a las 18, el traslado al cementerio municipal.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Esquina, Cristian Olivetti, junto con integrantes de su gabinete. El abogado querellante Gustavo Briend acompañó al esposo de la docente, José Medina, y a sus tres hijos, Adán, Sebastián y José.

El crimen de la maestra rural y los cinco detenidos

Uno de los momentos que generó aplausos fue la interpretación del chamamé "La maestra del Malezal", compuesto por el maestro jubilado Walter Carrizo durante la búsqueda de Godoy. La docente y directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal había desaparecido el miércoles 7 de octubre.

Por el caso hay cinco detenidos. Uno de ellos es Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, desde donde ayudaban a trasladar a Godoy a caballo hasta la escuela, atravesando bañados y zonas de vegetación densa. Esa tarea solía realizarla Rosa Leguizamón, otra de las acusadas.

Para los fiscales, Zarza sería el autor material del crimen. Según la hipótesis de la investigación, solía detenerse en un puesto abandonado cercano a la escuela y se tornaba agresivo cuando consumía bebidas alcohólicas. La principal línea de investigación sostiene que el homicidio ocurrió durante un ataque sexual.

También están presos el puestero Sergio Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón, y los peones Felipe Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón. Este último fue detenido por falso testimonio.

El hallazgo del cuerpo y las declaraciones de la querella

El cuerpo de Godoy fue encontrado el miércoles 28 de octubre, a unos dos kilómetros y medio de la escuela, en un sector cubierto de agua y malezas. Cerca del lugar aparecieron su bolso azul y blanco y un par de botas oscuras. A unos metros, dentro del agua, también fue hallado un abrigo oscuro.

En las últimas horas, Briend afirmó que la víctima fue "torturada y murió desangrada". El abogado sostuvo que "Estamos ante un hecho sádico, en el que hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona".

"sabían lo que hacían", dijo sobre los sospechosos. También señaló que "hay cortes (en el cuerpo) que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona".

El querellante agregó: "Fue un acto de salvajismo, el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen".