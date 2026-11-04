El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel fue apartado de la fuerza tras la difusión de un video que muestra cómo patea a una mujer en el suelo. El caso quedó bajo investigación y también incluye la agresión a otro joven.

Un efectivo de la Policía de La Pampa fue desafectado de la fuerza tras ser denunciado por agredir a una joven durante un operativo a la salida de un boliche, en el centro de Santa Rosa. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y será investigado por la Justicia.

El agente señalado es el cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel, integrante de la Seccional Primera. Las imágenes muestran a una mujer que se acerca a intervenir en un procedimiento, cae al ser empujada por un policía y, cuando ya está en el piso e inmovilizada boca abajo por una agente, recibe una patada. Durante el mismo episodio también fue golpeado otro joven.

La denuncia por la agresión policial en Santa Rosa

La denunciante, Priscila Grandon, relató que todo comenzó el domingo a la madrugada, cuando salía de bailar con cuatro amigos. Según su versión, uno de ellos se peleó con otro joven y, poco después, intervino su hermano, quien también había salido esa noche.

Grandon aseguró que intentó detener el enfrentamiento y que, cuando llegaron policías en moto, los efectivos redujeron a su hermano. Sostuvo que uno de ellos le pisó la cabeza y lo sujetó del cuello hasta dificultarle la respiración.

La joven denunció golpes y falta de atención médica

La mujer afirmó que trató de apartar al policía y que entonces fue empujada y golpeada en el rostro. También denunció que recibió una patada cuando estaba en el suelo y que no le brindaron atención médica durante la demora, aunque otros jóvenes sí fueron revisados.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía de La Pampa informaron que remitieron de inmediato la información y el material audiovisual a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

"La Institución está siempre a entera disposición de las autoridades competentes y actuará con estricto apego a derecho y a sus valores institucionales frente a las resoluciones que deriven de esta investigación".