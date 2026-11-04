Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado por el femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y volvió a señalar a la madre de la adolescente. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, principal acusado por el abuso y femicidio de Agostina Vega, declaró durante más de dos horas ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. Luego de varias semanas de silencio, el imputado cambió de abogado y solicitó ampliar su indagatoria en los Tribunales.

Antes de la audiencia, Barrelier se reunió con su nuevo defensor, Carlos Argüello. Al finalizar, Garzón dijo que la declaración «fue un paso procesal más» y evitó anticipar si se tomarán nuevas medidas en las próximas horas. El abogado del acusado tampoco hizo declaraciones.

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, cuestionaron que no les permitieran participar de la indagatoria. Ambos habían llegado a los Tribunales con expectativas por la declaración.

La hipótesis de Barrelier sobre la madre de Agostina

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a dirigir acusaciones contra Melisa Heredia, madre de la víctima, y sostuvo que la adolescente salió con vida de la casa. Según la hipótesis que intentó instalar, «entregó a Agostina» por una deuda de Heredia que, afirmó, estaría relacionada con el narcomenudeo.

El imputado también pidió un careo con Osvaldo Fassetta, quien está detenido y acusado de encubrimiento agravado. Antes de la audiencia, se esperaba que Barrelier mencionara a personas que podrían haber ofrecido ayuda o prometido impunidad, pero no trascendió información sobre aportes de ese tipo.

Una causa única por los ataques atribuidos al acusado

Días atrás, el fiscal Garzón informó que unificó los dos expedientes contra Barrelier: el que investiga la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado ocurridas en 2025, y el referido al femicidio de Agostina, en 2026. Según explicó, la investigación sostiene que el acusado actuó solo en ambos hechos, aunque podría haber recibido ayuda después de consumados los ataques.

«Las pruebas me hacen descartar» que exista una red de trata detrás de estos ataques, expresó Garzón. También sostuvo que los elementos reunidos «tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos».

El fiscal afirmó que la gravedad del caso requiere una respuesta inmediata y que nada demorará el avance de la investigación. También sostuvo que «las pruebas complican a Barrelier» y que «no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo».

Expectativa por nuevas medidas en la investigación

Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en los próximos pasos de la causa. Fuentes vinculadas al expediente manifestaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles aportados por el imputado, y señalaron que parece que «no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares» mencionados en la investigación.

La fiscalía deberá evaluar los dichos de Barrelier y definir si corresponde avanzar con nuevas medidas. La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen de Agostina y determinar las responsabilidades que puedan surgir del expediente.