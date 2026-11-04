Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 4:15 p. m. · 1 min de lectura

El conductor fue interceptado en Saavedra mientras circulaba en un Citroën C4 sin la patente colocada. Quedó imputado por cohecho activo luego de ofrecer dinero a los policías para evitar la infracción.

Un conductor fue detenido en la avenida General Paz después de que la Policía de la Ciudad detectara que circulaba en un Citroën C4 gris sin la patente colocada. Durante el procedimiento, ofreció dinero a los efectivos para que no labraran el acta de infracción.

El episodio ocurrió en el cruce de General Paz y Balbín, en el barrio de Saavedra. Personal policial que realizaba tareas de prevención observó el vehículo y frenó su marcha.

El conductor ofreció dinero para evitar la infracción

Tras constatar que el auto no tenía la patente, los agentes se dispusieron a labrar el acta y remitir el vehículo. El hombre dijo que el auto “estaba vendido” e intentó convencerlos de que no avanzaran con el procedimiento.

“Te doy plata, te doy plata para el almuerzo, ¿no aceptan plata ustedes? Si el noventa por ciento (acepta)”, dijo el conductor.

Uno de los efectivos registró la situación con una cámara que llevaba consigo. Luego, consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Alejandro García, que dispuso la detención del hombre por el presunto delito de cohecho activo.

Qué sanciones enfrenta por cohecho activo y circular sin patente

El conductor quedó imputado por cohecho activo, previsto en el artículo 258 del Código Penal. La norma establece penas de uno a seis años de prisión para quien ofrece dinero a un funcionario público con el propósito de evitar un procedimiento. El delito se consuma con el solo ofrecimiento y, en este caso, quedó registrado en la filmación del agente.

Además, se labró el acta municipal por circular sin patente y el vehículo fue remitido. Para retirarlo, el conductor deberá acreditar la titularidad y abonar las sanciones correspondientes.