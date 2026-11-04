La mujer de 22 años era madre de un nene de 7 y estaba desaparecida desde hacía una semana. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y habría reconocido el crimen; la Justicia investiga un femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado ser el autor del crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia de Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata. Allí se presentó espontáneamente en una comisaría, después de comunicarse con familiares, y presuntamente reconoció que había asesinado a Cáceres y ocultado su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado durante un operativo en una vivienda situada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Bomberos participaron del procedimiento y los peritos confirmaron que la joven estaba dentro del pozo ciego. Durante el allanamiento, los investigadores también secuestraron ropa y la bicicleta de la víctima, elementos que podrían ser relevantes para la causa.

El detenido será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia. La detención se formalizó en Chaco y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La búsqueda y las últimas horas de la joven

Cáceres era madre de un nene de 7 años y estaba desaparecida desde el lunes 13 de julio. La denuncia habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien afirmó que la había visto por última vez después de una discusión. Según su relato, se fue a dormir y, al despertar, Karina ya no estaba.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los movimientos de la joven. En una filmación se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en las calles Finlandia y Austria. Iba con un hombre y llevaba su bicicleta. Cuando las imágenes se difundieron el 18 de julio, familiares del sospechoso lo reconocieron.

La investigación por el crimen de Karina Cáceres

Los investigadores establecieron que González viajó a Chaco el mismo lunes en que desapareció la joven y que luego se presentó voluntariamente en una comisaría. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar la mecánica del asesinato y avanzar en la causa.

El expediente también incorporó un episodio previo a la desaparición. El sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante la madrugada, según la información incorporada a la causa, hubo discusiones motivadas por celos mutuos.