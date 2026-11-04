Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 10:15 p. m. · 2 min de lectura

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados por el crimen ocurrido en Cañuelas durante los festejos por el triunfo de la Selección. Ya son tres los sospechosos detenidos.

La investigación por la muerte de Franco Depauli, de 46 años, sumó dos nuevos detenidos. El hombre murió en Cañuelas el martes, después de recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

Este jueves 9 de julio, la Policía Bonaerense detuvo a un adolescente de 16 años y a un joven de 19. Ambos fueron identificados mediante cámaras de seguridad y videos grabados por vecinos.

Dos nuevos detenidos por el crimen de Franco Depauli

Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda de Cañuelas realizaron dos allanamientos. Los procedimientos terminaron con las detenciones de L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19.

El menor fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de La Plata. Su situación judicial quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer detenido por el homicidio fue I. N. L., un joven de 20 años, arrestado en la vía pública pocas horas después del hecho. Según la investigación, también fue identificado a partir de grabaciones aportadas por vecinos y está señalado como presunto autor del ataque. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una imputación por homicidio simple.

Cómo ocurrió la muerte en los festejos de Cañuelas

Mientras la Justicia reconstruye lo sucedido, José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, describió cómo habría comenzado el episodio:

Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado.

Del Valle también recordó que, en un primer momento, quienes estaban allí no advirtieron la gravedad de las heridas. Según relató:

Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio

De acuerdo con la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.