Tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años, familiares y vecinos marcharon hasta una comisaría y fueron recibidos con gases lacrimógenos y balas de goma. La investigación apunta a un hombre detenido, mientras la fiscalía reconstruye cómo fue engañada la joven.

El asesinato de Agostina Vega, de 14 años, provocó conmoción en Córdoba. Después de que la Policía encontrara el cuerpo de la adolescente tras un rastrillaje de 200 hectáreas, familiares y vecinos se reunieron frente a la casa de la familia para exigir justicia.

La movilización avanzó hasta la comisaría más cercana. Allí, efectivos de la Policía de Córdoba recibieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma, entre ellos familiares de la víctima.

El reclamo de justicia por Agostina Vega

Miguel, abuelo de la adolescente, expresó su dolor por el crimen y reclamó que se investigue a todas las personas que pudieron haber tenido participación.

“A mi nieta me la mataron la misma noche que este enfermo se la llevó. Me la tiraron como un perro”.

“No esperábamos esto, la peor noticia que pudimos recibir en nuestra vida. Voy a seguir marchando hasta que tenga justicia por mi nieta, hasta que caigan todos los que tuvieron algo que ver”.

La investigación por el femicidio de Agostina

Agostina había desaparecido varios días antes de que su cuerpo fuera encontrado este sábado. La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que la adolescente fue captada mediante un engaño y trasladada a la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por el caso.

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y un audio que la joven había enviado a sus amigas antes de desaparecer. En el mensaje, contó que se encontraría con un hombre conocido de su madre para comprarle un regalo sorpresa. Para los investigadores, ese dato fue clave para reconstruir cómo habría sido persuadida.

Las pruebas que reconstruyeron los últimos movimientos

En un primer momento, Barrelier afirmó que había acompañado a Agostina durante algunas cuadras y que después ella se había subido a un auto rojo. También negó que la adolescente que aparecía ingresando a su casa en un video de seguridad fuera Agostina y aseguró que se trataba de su hija. La fiscalía descartó ambas versiones.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Agostina entró a la vivienda del sospechoso el sábado por la noche y no volvió a salir. La hipótesis es que esa casa fue la escena del crimen. El cuerpo fue hallado en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, tras reconstruir recorridos y analizar cámaras y la geolocalización de teléfonos.