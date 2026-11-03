Un ex cadete policial fue detenido como principal sospechoso del doble homicidio de Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher, ocurrido en una zona rural de Los Helechos. La investigación encontró en su casa una uña postiza con características idénticas a una que faltaba en la escena.

Un ex cadete de la Policía de Misiones fue detenido como principal sospechoso del asesinato de los comerciantes Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29. La pareja fue atacada a puñaladas frente a su hijo de dos años en la Picada Sargento Cabral, una zona rural cercana a Los Helechos.

El juez de Instrucción de Oberá, Diego Lafata, informó sobre el arresto durante una conferencia de prensa. El acusado, Marcelo Enrique Ifrán, de 40 años, fue detenido el sábado por la noche en su vivienda del barrio Villa Mosquera, en Oberá. Según el magistrado, ya estaba bajo investigación desde el comienzo del caso.

La investigación por el doble crimen en Los Helechos

Lafata detalló que se realizaron siete allanamientos, se tomaron 11 testimonios y se secuestraron 25 elementos para peritajes. También se analizaron 19 registros de cámaras de seguridad de siete lugares, que, según el juez, apuntaron a Ifrán como sospechoso del ataque.

El magistrado señaló que el trabajo de campo de los agentes de Homicidios y de la Unidad Regional II fue corroborado mediante registros digitales, con intervención de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas. Además, indicó que existen mensajes intercambiados por el acusado con conocidos después del doble homicidio.

“Las pericias sobre su celular se realizarán una vez que designe abogado defensor”, afirmó Lafata.

La Policía informó que Ifrán no llegó a integrar la fuerza: rindió el examen de ingreso al instituto de formación policial, pero no superó esa instancia. El sospechoso también tiene denuncias por presuntas estafas vinculadas con la venta de electrodomésticos a bajo costo que nunca entregaba. Para generar confianza, decía que un primo que trabajaba en la Aduana conseguía los productos y que tenía una hermana policía.

Las cámaras y la uña postiza, indicios clave

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el auto de las víctimas ingresó a la Picada Sargento Cabral desde la ruta provincial 5 el miércoles a las 20.45. Un rato después llegó una moto por otro camino secundario. Un testigo que se dirigía a un templo cercano dijo haber visto el vehículo estacionado detrás del Ford Fiesta Kinetic de los comerciantes.

Según fuentes de la investigación, Ifrán habría llegado en una moto alquilada a un tercero para trabajar con una aplicación de viajes. Los informes requeridos indicaron que esa noche no se conectó a la plataforma ni realizó traslados. Los investigadores también encontraron cerca de la escena envoltorios de dos cuchillos, lo que alimentó la hipótesis de que fueron comprados poco antes del encuentro.

Los forenses estimaron que el ataque ocurrió el miércoles por la noche y que el agresor conocía a las víctimas y había acordado reunirse con ellas. En el lugar se secuestraron dos cuchillos, uno con la hoja rota, aunque Lafata sostuvo que no se descarta que se haya usado una tercera arma blanca. Las pericias indicaron que el crimen habría sido cometido por una sola persona.

Cómo fue el ataque a Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher

La hipótesis de los investigadores es que Schulz recibió primero una puñalada en la zona cervical y murió en el acto. Gritzmacher habría intentado escapar, pero la manija interna de la puerta se rompió. El agresor la habría sacado del vehículo y le habría causado varias heridas, entre ellas una en el abdomen y otra en el pecho. La mujer era la única que presentaba lesiones compatibles con maniobras de defensa.

Durante la autopsia, los médicos advirtieron que a Gritzmacher le faltaba una uña postiza. No fue encontrada dentro del auto ni en los alrededores del lugar. Sin embargo, durante el allanamiento a la casa de Ifrán, la Policía halló una uña con características idénticas a la que buscaban los investigadores.

La Policía rastrilló durante varios días la Picada Sargento Cabral para encontrar los celulares de las víctimas, pero no tuvo resultados. La posibilidad de que estuvieran entre sus ropas fue descartada durante las autopsias. La Justicia espera que se formalice la imputación de Ifrán para avanzar con el análisis de su teléfono y determinar si intercambió mensajes con las víctimas o si el aparato registró actividad en la zona del ataque.

La deuda que investigan como posible móvil

Una de las hipótesis sobre el móvil apunta a una deuda que el sospechoso habría contraído por la compra de alrededor de 15 equipos de aire acondicionado. Ese dato todavía debe ser corroborado por la Justicia.

La noche del miércoles, Schulz y Gritzmacher habían pasado por la casa de la madre de ella para dejar a su hijo mayor, de ocho años. Le dijeron que iban a cobrar una deuda, aunque no precisaron el lugar ni quién era el cliente.

Fuentes vinculadas con el caso señalaron que el agresor habría advertido que el hijo menor de la pareja estaba en el asiento trasero, pero decidió dejarlo con vida. El nene pasó la noche solo en el vehículo y fue encontrado dormido por empleados municipales que ingresaron a la Picada Sargento Cabral para recoger residuos. Los investigadores estiman que lloró durante horas antes de volver a dormirse.