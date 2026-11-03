Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 1 min de lectura

El presidente de Estados Unidos dijo que JD Vance envió una carta a un alto funcionario de Irán por el envío de suministros médicos. Negó haberle pedido que reanudara las conversaciones de paz y volvió a cuestionar el alto el fuego.

Donald Trump confirmó que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se comunicó por carta con un alto funcionario iraní. Según explicó el mandatario, el contacto estuvo relacionado con el envío de suministros médicos y no tuvo como objetivo reiniciar las conversaciones de paz.

Trump cuestionó el alto el fuego con Irán

Las declaraciones se conocieron después de que Trump calificara de «pérdida de tiempo» el alto el fuego acordado en junio. El presidente también advirtió sobre la posibilidad de reanudar ataques a gran escala contra Irán.