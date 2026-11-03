Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 1 min de lectura

La víctima fue encontrada por su hijo en su casa de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. La Justicia busca establecer si murió por el ataque del perro o si el animal la mordió después de su fallecimiento.

Una mujer de 88 años fue encontrada muerta en su vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza. Su cuerpo presentaba heridas compatibles con mordeduras de su perro pitbull, aunque todavía no se determinó si el animal causó su muerte o la atacó después.

El hallazgo ocurrió este lunes, minutos antes de las 14, cuando el hijo de la mujer regresó de trabajar y la encontró en el interior de la casa. El hombre dio aviso y personal del Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento.

Investigan las causas de la muerte en Luján de Cuyo

Personal de la Comisaría 47 se presentó en el lugar para comenzar a reconstruir las últimas horas de la víctima. También intervienen efectivos de la Policía Científica de Mendoza, la Policía Rural y la Unidad Investigativa Departamental de Luján de Cuyo.

Los investigadores trabajan para determinar si la mujer murió como consecuencia de un ataque del perro o si falleció por otra causa y el pitbull la mordió posteriormente. La causa de muerte permanece bajo análisis.

Otros ataques de pitbull registrados recientemente

El caso se conoce ocho días después de que una niña de dos años resultara gravemente herida tras ser atacada por un pitbull en San Francisco, Córdoba. El episodio ocurrió en la casa de una vecina de 64 años y la menor sufrió lesiones en el cráneo y el rostro. Luego fue trasladada al Hospital Orlando Alassia de Santa Fe.

También se registraron otros ataques en los últimos meses. En septiembre, un perro mordió en la cara a una niña de dos años que estaba al cuidado de su abuela, en Tucumán. En octubre, un nene de cuatro años murió en Moreno tras ser atacado por otro pitbull mientras estaba solo; su madrina, de 31 años, fue detenida.