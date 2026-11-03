Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 1:01 a. m. · 2 min de lectura

El operativo fue realizado por policías de Buenos Aires y La Pampa, en el marco de una causa por un robo. Secuestraron una camioneta, un teléfono y documentación con planos de estancias rurales.

Detuvieron a un hombre de 33 años en Trenque Lauquen por un robo en La Pampa: secuestraron una camioneta y planos de estancias rurales

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes 2 de noviembre en Trenque Lauquen en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la provincia de La Pampa. El procedimiento estuvo a cargo de la SubDDI local junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II de General Pico.

La diligencia se concretó mediante un exhorto judicial solicitado por la Justicia pampeana, con la correspondiente autorización del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen e intervención de la UFI N° 5, a cargo del fiscal Manuel Iglesias.

Según informó la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Trenque Lauquen, el allanamiento y registro vehicular se realizó en una vivienda trenquelauquense y arrojó resultado positivo. Allí los investigadores procedieron a la detención del sospechoso, señalado como vinculado al hecho investigado.

En el lugar se secuestró una camioneta Toyota Hilux, un teléfono celular iPhone, talonarios comerciales pertenecientes a una firma empresarial y una carpeta con documentación y planos correspondientes a distintas estancias rurales. Todos los elementos quedaron incorporados a la causa para su análisis y las pericias correspondientes.

Tras finalizar las diligencias, el detenido fue alojado en una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Posteriormente fue trasladado a la ciudad de General Pico, en territorio pampeano.

Cooperación entre provincias

Desde la fuerza destacaron que el operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre las policías de Buenos Aires y La Pampa, y que esa articulación permitió concretar las medidas judiciales dispuestas por la Justicia pampeana y avanzar en el esclarecimiento del robo.

El caso suma ahora un detenido y nuevos elementos de interés para la causa, mientras la investigación continúa abierta para determinar el grado de participación del apresado y si existen otros involucrados.

Fuentes: OesteBA (https://oesteba.com.ar/actualidad/allanamiento-por-robo-con-un-detenido/) y DataTrenque (https://datatrenque.com.ar/detienen-en-trenque-lauquen-a-un-delincuente-que-habia-robado-una-camioneta-en-la-pampa-le-encuentran-planos-de-estancias-rurales-eran-futuros-blancos/), 2 de noviembre de 2026.