La mujer de 22 años y madre de un nene de 7 años era buscada desde hacía una semana. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho detuvieron a Ignacio Daniel González, de 35 años, quien presuntamente reconoció haber cometido el crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia del Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata, donde se presentó espontáneamente en una comisaría tras comunicarse con familiares. Según la información incorporada a la causa, habría reconocido el asesinato y que ocultó el cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de una vivienda situada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. González será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían aportar información a la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. También participaron bomberos y peritos, quienes confirmaron que el cuerpo de la joven estaba dentro del pozo.

La búsqueda y las últimas imágenes de la joven

Cáceres era madre de un nene de 7 años y estaba desaparecida desde el lunes 13 de julio. La denuncia habría sido realizada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien sostuvo que la última vez que la vio fue después de una discusión entre ambos.

Barrionuevo declaró que se fue a dormir y que, al despertarse, Karina ya no estaba. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven: en una grabación se la observa cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

En las imágenes, difundidas el 18 de julio, Cáceres aparece acompañada por un hombre y llevando su bicicleta. Familiares del sospechoso lo reconocieron al ver el registro. Los investigadores establecieron que González había viajado al Chaco el mismo lunes en que desapareció la joven.

La investigación por el posible femicidio

La detención de González fue formalizada en Chaco. En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrió el asesinato y avanzar con la investigación.

La causa también incorporó información sobre hechos previos a la desaparición. Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado el sábado 11 de julio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada, según consta en la investigación, se produjeron discusiones por celos mutuos.