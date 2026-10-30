Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:30 p. m. · 2 min de lectura

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados en Cañuelas por el homicidio ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Ya había sido detenido un sospechoso de 20 años, señalado como presunto autor del ataque.

La investigación por la muerte de Franco Depauli, de 46 años, sumó dos nuevos detenidos. El hombre murió el martes en Cañuelas tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea que se desató en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

Este jueves 9 de julio, la Policía Bonaerense arrestó a un adolescente de 16 años y a un joven de 19. Los sospechosos fueron identificados mediante cámaras de seguridad y videos filmados por vecinos.

Dos nuevos detenidos por el caso Franco Depauli

Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda de Cañuelas realizaron dos allanamientos. En esos procedimientos fueron detenidos L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19.

El adolescente fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de la ciudad de La Plata. Su situación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

El primer sospechoso, I. N. L., de 20 años, había sido detenido en la vía pública horas después del homicidio. También fue identificado a partir de grabaciones aportadas por vecinos. Tiene antecedentes por robo y enfrenta una imputación por homicidio simple.

Cómo fue el ataque durante los festejos en Cañuelas

Mientras la Justicia reconstruye lo ocurrido, José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, describió cómo habría comenzado el episodio:

“Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado”. “Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio”.

El director señaló que, en un primer momento, quienes estaban en el lugar no advirtieron la gravedad de las heridas que sufrió Depauli.

Según la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.