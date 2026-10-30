La Sala II de Casación bonaerense revocó la absolución por el asalto a una vivienda del country Los Pingüinos, ocurrido en 2017. Los jueces ordenaron que se establezca la pena correspondiente.

Nicolás Pachelo fue condenado por el robo a una vivienda del country Club de Campo Los Pingüinos, en Ituzaingó, después de que el Tribunal de Casación bonaerense revocara la absolución dictada en primera instancia. Los magistrados ordenaron que se fije la pena correspondiente.

La decisión fue tomada por los jueces Mario Eduardo Kohan y Ricardo Borinsky, integrantes de la Sala II de Casación, que dejaron sin efecto el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 5 de San Isidro. El asalto ocurrió el 20 de julio de 2017.

Las pruebas que valoró Casación en el robo de Ituzaingó

Por el mismo hecho ya había sido condenado Matías Marasco, de 47 años, señalado como cómplice de Pachelo. En el tercer juicio por la muerte de María Marta García Belsunce, en el que también se investigaron nueve robos en viviendas, se estableció que Marasco había participado del asalto en Los Pingüinos junto con Pachelo.

Marasco recibió una condena del TOC 4 de San Isidro. Luego se abrió una investigación para determinar si Pachelo había ingresado con él a la casa. La causa llegó a juicio, pero el TOC 5 absolvió al acusado en un debate unipersonal a cargo del juez Pablo Rolón.

Al revisar esa decisión, los jueces de Casación señalaron: “la principal falencia en que ha incurrido el juez de juicio radica en la valoración arbitraria de la prueba”, en referencia a las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios incorporados al expediente.

La identificación de Pachelo y el fallo judicial

La víctima, Emiliano Alcaide, conocía a Pachelo del ámbito del póker y lo identificó en las filmaciones de seguridad cuando, según el expediente, ingresaba a la administración del barrio privado. Los magistrados también consideraron un informe de cotejo facial de la Sección Dibujo de Rostro de la División de Policía Científica de la Policía Bonaerense, elaborado a partir de las grabaciones y de fotografías del acusado.

“El vicio metodológico más grave que exhibe la sentencia impugnada consiste en desmerecer los dichos de la víctima” y “fragmentar el resto plexo probatorio, tomando cada indicio por separado”, expresaron Kohan y Borinsky al cuestionar el análisis realizado en el juicio.

En su resolución, los jueces concluyeron: “En el caso, la participación de Nicolás Roberto Pachelo Ryan ha quedado debidamente demostrada a partir de la prueba directa, y de un conjunto de indicadores concordantes y convergentes”. Además de condenarlo, dispusieron que el fallo sea remitido al tribunal para que determine la pena.

Los antecedentes de Nicolás Pachelo

Pachelo fue absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce en diciembre de 2022. El TOC 4 de San Isidro tomó esa decisión en un fallo dividido: los jueces Esteban Andrejín y Osvaldo Rossi votaron por la absolución, mientras que Federico Ecke sostuvo una posición diferente.

El mismo tribunal lo condenó a nueve años y seis meses de prisión por seis robos en distintos barrios privados. En marzo de 2024, la Sala I de Casación bonaerense lo condenó a prisión perpetua por el asesinato de la socióloga, cometido el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, en Pilar.