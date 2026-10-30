Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:30 p. m. · 2 min de lectura

Familiares y vecinos de la adolescente de 14 años marcharon hasta una comisaría y fueron recibidos con balas de goma y gases lacrimógenos. La joven fue encontrada muerta tras varios días de búsqueda y hay un detenido.

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras varios días de búsqueda, provocó dolor e indignación entre sus familiares y vecinos. Luego de que la Policía encontrara el cuerpo tras un rastrillaje de 200 hectáreas, comenzaron a reunirse en la casa de la familia para reclamar justicia.

Desde allí, marcharon hacia la comisaría más cercana. Al llegar, los esperaba personal de la Policía de Córdoba, que utilizó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes.

El reclamo de la familia de Agostina Vega

Miguel, abuelo de la adolescente, expresó su dolor por el crimen y reclamó que se investigue a todas las personas que pudieron haber participado.

“A mi nieta me la mataron la misma noche que este enfermo se la llevó. Me la tiraron como un perro”, afirmó. “No esperábamos esto, la peor noticia que pudimos recibir en nuestra vida. Voy a seguir marchando hasta que tenga justicia por mi nieta, hasta que caigan todos los que tuvieron algo que ver”.

La investigación por el femicidio en Córdoba

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que la joven fue captada mediante un engaño y trasladada a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por el caso. La pesquisa avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y un audio que Agostina envió a sus amigas antes de desaparecer.

En el mensaje, la adolescente contó que iba a encontrarse con un hombre conocido de su madre para comprarle un regalo sorpresa. Para los investigadores, ese dato fue clave para reconstruir cómo habría sido persuadida para asistir al encuentro.

El recorrido reconstruido por los investigadores

En un primer momento, Barrelier dijo que había acompañado a Agostina durante algunas cuadras y que después ella se había subido a un auto rojo. También negó que fuera la adolescente quien aparecía ingresando a su vivienda en un video de seguridad y afirmó que se trataba de su hija. La fiscalía descartó ambas versiones.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, Agostina entró a la casa del sospechoso el sábado por la noche y no volvió a salir. Los investigadores consideran que esa vivienda habría sido la escena del crimen.

El cuerpo fue encontrado en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, tras reconstruir recorridos y analizar cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos.