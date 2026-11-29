El director de Analytica vinculó el riesgo país por encima de los 1.000 puntos con la falta de reservas y las dificultades para volver a los mercados internacionales. También alertó por los vencimientos de deuda de 2027 y el estancamiento de la actividad.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica y profesor de Macroeconomía en la Universidad del Salvador, afirmó que el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos refleja un esquema cambiario que considera insostenible y un programa económico que no consiguió recuperar el acceso pleno a los mercados financieros internacionales.

El analista relacionó la tensión financiera con la escasez de divisas, los compromisos de deuda previstos para 2027 y el enfriamiento de la actividad económica. "Tenemos este índice de riesgo país por un esquema cambiario insostenible y un programa económico que falló en uno de sus principales objetivos: volver a los mercados financieros internacionales", sostuvo.

El esquema cambiario y la suba del riesgo país

Caprarulo atribuyó el aumento del indicador soberano principalmente a factores internos, en un contexto internacional más adverso. Entre el 31 de julio y el 24 de noviembre, el riesgo país argentino subió 659 puntos básicos, la mayor variación de América Latina. En el mismo período, Ecuador avanzó 196 puntos y Bolivia, 163, mientras que el promedio del resto de la región fue de 38 puntos.

También advirtió sobre el menor ritmo de acumulación de divisas. Durante los primeros siete meses, el Banco Central compró en promedio USD 2.000 millones mensuales; en noviembre, la cifra bajó a USD 345 millones.

Para corregir el esquema y reducir la brecha cambiaria, planteó dos opciones: desarmar las restricciones vigentes o permitir una mayor corrección del tipo de cambio oficial. Si las medidas redujeran la distancia entre el dólar oficial y el contado con liquidación, por un mayor costo de dolarizarse y una menor necesidad de cobertura, el riesgo país podría bajar. Para eso, señaló, también sería necesario ampliar o reforzar las fuentes de financiamiento.

Deuda de 2027 y disponibilidad de dólares

La fragilidad cambiaria se suma a las dudas sobre el pago de los compromisos en moneda extranjera. Los vencimientos de enero de 2027 se estiman en USD 4.400 millones. Caprarulo valoró que el ministro de Economía, Luis Caputo, detallara las fuentes previstas para afrontarlos: la privatización de AySA, préstamos de organismos multilaterales y la compra de dólares al Banco Central con pesos provenientes del superávit primario. En ese momento, el Tesoro tenía menos de USD 200 millones depositados en el organismo.

Sin embargo, consideró que el plan financiero presentado en julio para 2027 quedó obsoleto, una situación que, a su juicio, también refleja el pedido formal para activar el swap con China. Una vez cubiertos los vencimientos de enero, quedarían alrededor de USD 12.000 millones por pagar a acreedores privados durante el resto del año. Ese monto supera en USD 3.800 millones las reservas netas estimadas después de descontar los USD 1.800 millones que el Tesoro compraría al Banco Central para afrontar los pagos de enero.

El economista agregó que el índice de estabilidad financiera de Analytica cayó a niveles de enero, en un escenario de mayor demanda potencial de dólares y menos alternativas de financiamiento, entre ellas la emisión de deuda local en moneda extranjera. Sobre un eventual respaldo del Tesoro estadounidense o el uso del swap con China, señaló que ambas opciones dependen de la aprobación del acreedor cuando se solicitan. Además, remarcó que los swaps reducen los costos, pero no los eliminan.

Dolarización, actividad y perspectivas económicas

Caprarulo descartó la dolarización como salida a las turbulencias cambiarias y financieras. Sostuvo que no existen condiciones financieras para implementarla de manera ordenada y advirtió que renunciar al tipo de cambio nominal trasladaría los shocks externos a la actividad, el empleo y los salarios. Como referencia, indicó que Ecuador, cuya economía está dolarizada, registró la segunda mayor suba del riesgo país regional desde fines de julio. También señaló que un cambio de régimen monetario requiere debate en el Congreso y plantea discusiones constitucionales.

El economista calificó el programa económico con 5 sobre 10. Entre los resultados favorables mencionó la desaceleración de la inflación: el promedio mensual pasó del 11,6% entre agosto y noviembre de 2023 a cerca del 2% en el mismo período de 2026. Además, la inflación núcleo se ubicó por debajo del 2% desde mayo y se recuperó el superávit fiscal primario.

En contraste, describió un escenario de estancamiento de la actividad y deterioro social. La economía pasó en menos de un semestre de una expectativa de crecimiento superior al 3% a un virtual estancamiento, luego de dos trimestres de caída del EMAE. El indicador bajó 2,5% en julio y tuvo rebotes en agosto y septiembre, mientras la industria, el comercio y la construcción registraron contracciones. En octubre, las ventas de supermercados cayeron a su mínimo histórico y la proyección de crecimiento para 2026 se acercó a cero.

Empleo, precios y pronóstico para 2027

Caprarulo también mencionó el aumento del desempleo y la informalidad, la caída de los salarios y una suba de la pobreza frente a 2025. En materia de precios relativos, indicó que los servicios aumentaron a nivel nacional un 80% más que los bienes desde noviembre de 2023, sin que se actualizaran los ponderadores del índice de precios al consumidor con la encuesta de gastos de los hogares de 2017 y 2018.

De cara a 2027, advirtió que, si la actividad repite en el último trimestre de 2026 el nivel observado, el producto bruto interno podría caer por arrastre estadístico. A su entender, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y las concesiones viales no alcanzarían para compensar ese cuadro a nivel agregado. También planteó que el país necesita un programa de desarrollo que vaya más allá de la exportación de materias primas.