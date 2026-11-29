Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 12:57 p. m. · 2 min de lectura

La jubilación mínima de diciembre tendrá un aumento del 2,17%, medio aguinaldo y un bono de $70.000, cuya continuidad aún está pendiente de oficialización. El calendario de pagos comenzará el 9 de diciembre.

Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, recurren a los recursos del sistema previsional para sostener su política económica y financiera, el Gobierno nacional anuncia un triple pago para los jubilados a partir del próximo 9 de diciembre.

En los últimos días, algunos medios especializados en política y economía publicaron que Caputo habría recurrido nuevamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para intervenir en el mercado financiero, contener la cotización del dólar y reducir el riesgo país.

Desde la llegada de Milei a la Presidencia y hasta junio de 2026, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió un 8% de su valor real, según los datos publicados. Además, el 78,5% de su patrimonio se encuentra invertido en títulos públicos nacionales.

Estas operaciones vuelven a poner en discusión la utilización de los recursos que deberían respaldar el presente y el futuro de los jubilados argentinos para sostener el programa económico de Milei y Caputo.

En medio de este escenario, el Gobierno nacional anuncia un aumento del 2,17% en los haberes jubilatorios de diciembre, correspondiente a la inflación registrada durante octubre.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 a $453.796,70. A esa suma se agregarán $226.898,35 correspondientes al medio aguinaldo y un bono de $70.000, cuya continuidad aún está pendiente de oficialización.

Así, quienes perciben la jubilación mínima cobrarían un total de $750.695,05 brutos.

Cabe recordar que el aguinaldo no es un regalo, una concesión ni un acto de generosidad del Gobierno nacional, sino un derecho que les corresponde por ley. Tampoco el aumento mensual constituye un beneficio extraordinario, ya que responde a la actualización por inflación.

Por otra parte, el bono de 70 mil pesos permanece congelado desde marzo de 2024, perdiendo progresivamente su poder adquisitivo.

La discusión de fondo es hasta cuándo se utilizarán los recursos previsionales para atender las urgencias financieras del Gobierno, mientras miles de jubilados deben elegir entre comprar medicamentos, pagar los servicios o alimentarse.

Calendario de pagos de diciembre

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán de acuerdo con la siguiente terminación de DNI:

* DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

* DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

* DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

* DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

* DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

* DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán entre el 17 y el 23 de diciembre.

Más allá de los anuncios oficiales, queda pendiente una discusión mucho más profunda sobre las prioridades económicas del Gobierno nacional y la protección de los recursos previsionales.

Los jubilados argentinos no necesitan lástima, actos de caridad ni migajas. Necesitan que se respeten sus derechos, se proteja el patrimonio previsional y se les garantice una vida digna después de toda una vida de trabajo y aportes.