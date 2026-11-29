Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 2:09 p. m. · 3 min de lectura

Una investigación reveló compras realizadas con tarjetas corporativas del Estado por funcionarias designadas durante la gestión de Manuel Adorni. Las operaciones reavivaron los cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.

De la promesa de combatir la casta a la polémica por el uso de tarjetas estatales: bajo la lupa las funcionarias de Adorni, hombre de confianza de Javier Milei

Funcionarias de Adorni utilizaron tarjetas del Estado para realizar compras en comercios gamer y del hogar

Las revelaciones sobre el manejo de fondos públicos vuelven a poner bajo la lupa la gestión de Manuel Adorni, uno de los dirigentes que contó con el respaldo personal de Javier Milei y que llegó al poder bajo las banderas de la austeridad, la transparencia y la lucha contra la denominada casta política.

Una investigación periodística reveló que funcionarias designadas durante la gestión de Manuel Adorni utilizaron tarjetas corporativas del Estado para realizar compras en comercios de informática, tecnología, iluminación y artículos para el hogar.

Los movimientos bancarios también incluyen consumos en restaurantes, transferencias de dinero y extracciones de efectivo.

La documentación fue obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública, cuya respuesta demoró 161 días.

Entre las funcionarias mencionadas aparecen Bárbara Yael Pintelos y María Constance Conde Mauger. Según la investigación, una sola tarjeta corporativa registró operaciones por casi 11 millones de pesos y otros 3.000 dólares.

Milei apostó personalmente por Adorni

Cabe recordar que Manuel Adorni fue uno de los hombres de mayor confianza de Javier Milei, quien se involucró personalmente en su campaña electoral de 2025, bajo la consigna “Adorni es Milei”.

El presidente puso en juego su capital político para respaldar al entonces vocero presidencial, en una campaña que reivindicaba la lucha contra la casta política.

El 18 de mayo de 2025, Adorni ganó las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires con poco más del 30 por ciento de los votos.

Sin embargo, pese a haber asegurado públicamente en reiteradas oportunidades que asumiría como legislador porteño, terminó renunciando a la banca para la cual había sido elegido. El 4 de noviembre de 2025, Milei lo designó jefe de Gabinete. Reuters +3

Los cuestionamientos sobre su patrimonio

Adorni también fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en medio de cuestionamientos por adquisiciones inmobiliarias, remodelaciones de propiedades, viajes y operaciones en efectivo.

El propio Adorni reconoció haber comprado dólares en el mercado informal y haber mantenido dinero sin declarar ante las autoridades fiscales, aunque sostuvo que los fondos tenían un origen legítimo y negó haber cometido delitos.

Posteriormente, renunció a la Jefatura de Gabinete en medio de la controversia por su situación patrimonial. AP News

Entre el discurso de austeridad y el manejo de los fondos públicos

Las nuevas revelaciones sobre las funcionarias designadas durante su gestión vuelven a plantear interrogantes sobre la coherencia entre los compromisos de transparencia asumidos por el oficialismo y la administración de los recursos estatales.

¿Quién autorizó estas compras? ¿Qué destino tuvieron los productos adquiridos? ¿Qué controles se realizaron sobre los gastos?

Estos interrogantes requieren respuestas y documentación respaldatoria que permitan determinar si los fondos fueron utilizados correctamente.

La obligación de rendir cuentas sobre el dinero público alcanza a todos los funcionarios, independientemente de su pertenencia política y del discurso con el que llegaron al poder.

Te confirmo que Adorni efectivamente ganó las elecciones, pero nunca asumió como diputado porteño. Renunció a su banca, no fue desaforado. Lo corroboré en el Boletín Oficial.

Los detalles de las compras provienen de la investigación periodística compartida y no pude verificarlos independientemente contra los registros bancarios originales.