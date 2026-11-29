Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 1:26 p. m. · 2 min de lectura

Las aplicaciones se consolidaron como el principal canal de pedidos, pero los empresarios advierten que las comisiones y otros cargos reducen la rentabilidad. En las pequeñas localidades del interior, el delivery podría abrir nuevas oportunidades de negocio y empleo.

Crece el delivery mientras cae el consumo en los restaurantes: gastronómicos cuestionan las altas comisiones

Mientras el consumo presencial en los restaurantes de Buenos Aires registró una caída de hasta el 35%, los pedidos de comida a domicilio aumentaron un 20% durante el último año.

Las aplicaciones de delivery se consolidaron como el principal canal de pedidos, aunque los empresarios gastronómicos advierten que las elevadas comisiones afectan considerablemente la rentabilidad de sus comercios.

Según datos de PedidosYa, el 48% de sus clientes tiene entre 26 y 35 años. La comodidad, las promociones y la posibilidad de elegir entre diferentes propuestas gastronómicas son algunos de los factores que impulsan esta modalidad de consumo.

Sin embargo, desde la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas aseguran que, si bien las plataformas anuncian comisiones de entre el 15% y el 23%, los costos efectivos representan entre el 32% y el 38% de las ventas netas, llegando en algunos casos al 45%.

Los empresarios también cuestionan los cargos adicionales, las condiciones de pago y el impacto económico de las promociones, por lo que reclaman una nueva regulación.

¿Qué sucede en el interior del país?

Si bien los datos corresponden a Buenos Aires, cabe preguntarse si esta realidad no se replica también en otras provincias, entre ellas La Pampa.

En las pequeñas localidades del interior del país, como Eduardo Castex, prácticamente no existen empresas dedicadas exclusivamente al servicio de delivery, pese a que esta modalidad podría tener una importante aceptación entre los consumidores.

La creación de una empresa local que centralice los pedidos y realice entregas a domicilio para diferentes comercios podría representar una interesante oportunidad de negocio, generar nuevas fuentes de trabajo y contribuir a incrementar las ventas del sector gastronómico y comercial.

¿Podría ser este un nicho comercial todavía poco explotado en las pequeñas localidades del interior? Quizás allí exista una oportunidad para quienes estén pensando en desarrollar un nuevo emprendimiento.