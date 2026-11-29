El economista destacó los recursos naturales, el superávit fiscal y el respaldo de Estados Unidos como factores favorables para el Gobierno. También proyectó dos escenarios para 2027 y advirtió sobre la inflación y el riesgo de una corrida.

El economista Ricardo Arriazu sostuvo que el Gobierno de Javier Milei tiene por delante una oportunidad económica excepcional, aunque condicionada por la estabilidad financiera y la recuperación de la actividad. Durante una exposición sobre las tendencias económicas de 2026 y 2027, compartió sus proyecciones y señaló los principales desafíos. También participó Daniel Artana, de FIEL.

Recursos naturales y equilibrio fiscal, entre las fortalezas argentinas

Arriazu destacó la disponibilidad de energía, cobre, litio y plata, además de la ubicación del país entre dos océanos. A su juicio, esos recursos y la ausencia de grandes conflictos, más allá de los verbales, configuran una oportunidad relevante para la Argentina, aunque advirtió que el país tiene una larga historia de oportunidades desaprovechadas.

“La Argentina no tiene grandes conflictos, excepto verbales. Tiene acceso a los dos océanos y aquello que el mundo necesita: energía, cobre, litio y plata. Todo esto le da una oportunidad al país como no he visto en mi vida, pero Argentina es el país de las oportunidades perdidas ¿verdad? [...] Pero lo cierto es que si la Argentina no tiene déficit fiscal entonces no puede tener déficit en cuenta corriente y por lo tanto si el sector público registra superávit la única manera de que haya déficit es que el sector privado gaste de más y para ello alguien le tiene que prestar: la Argentina es un país acreedor neto. Todo esto brinda un factor de estabilidad fenomenal a un país que hace 50 años no la tiene”.

Para 2027, el economista prevé más exportaciones petroleras y precios en niveles similares a los de 2026. En ese escenario, calcula un superávit comercial de US$ 35.000 millones. Sus estimaciones de ventas externas de petróleo alcanzan los US$ 42.000 millones, mientras que el presidente de YPF, Horacio Marín, proyecta US$ 58.000 millones. Para llegar a esa cifra, explicó Arriazu, la producción tendría que alcanzar los dos millones de barriles diarios y la infraestructura será determinante. A ese ingreso de divisas se sumarían las exportaciones agropecuarias y de la economía del conocimiento.

Tipo de cambio, reformas y respaldo de Estados Unidos

Arriazu reconoció que el tipo de cambio real se encuentra en un nivel más bajo, pero diferenció esa variable del tipo de cambio nominal, que sí maneja el Gobierno. Sostuvo que la Argentina debe reducir el costo local y que, si lo consigue, el tipo de cambio real podría ubicarse por debajo del nivel que algunas personas consideran necesario.

Entre los cambios estructurales recientes mencionó la media sanción de la Hidrovía, el Presupuesto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como EFTA. También afirmó que continuará el apoyo de Estados Unidos y consideró difícil que se revierta la asistencia financiera a la Argentina. Señaló que a Donald Trump le quedan dos años de mandato y que el respaldo a Milei fue otorgado por el Tesoro estadounidense con aprobación del Congreso, aunque 21 legisladores se oponen.

Crédito y actividad: señales de mejora, según Arriazu

El economista planteó que el Banco Central debería comprar divisas acompañando la demanda de pesos, sin reducir el crédito interno. Afirmó que los bancos deberían bajar las tasas y aumentar los préstamos. Según su lectura, en noviembre el crédito bancario habría crecido más que los depósitos, tanto en términos reales como en el segmento de tarjetas de crédito, y describió los datos como señales que pueden cambiar rápidamente.

También se refirió a los movimientos de pesos del Tesoro durante noviembre. De acuerdo con los datos citados por la consultora Eco Go, ante vencimientos por $ 34,1 billones, se adjudicaron $ 35,6 billones, lo que implicó un retiro inicial de pesos de circulación. Luego, el Tesoro recompró títulos públicos por $ 2 billones el 11 de noviembre y por $ 1 billón el día 20. A eso se sumó un vencimiento de BONCER por $ 2 billones, por lo que el balance neto del mes habría sido una inyección de pesos.

Arriazu valoró el resultado del EMAE de septiembre, aunque afirmó que la economía está estancada desde marzo. Su diagnóstico coincidió con el de la consultora Quantum, de Daniel Marx, que consideró que la actividad de septiembre superó las expectativas, pese a que los datos de octubre no habrían sido favorables. Para Arriazu, el país debería crecer al 5% anual y la política monetaria y crediticia habría limitado ese avance, aunque sostuvo que estaría empezando a cambiar.

Deuda, activos externos y escenarios económicos para 2027

El economista estimó que la deuda argentina equivale al 79% del PBI, pero que, bajo una medición que considera más adecuada, representa el 37%. Comparó la situación local con las tensiones fiscales de los países centrales y señaló que a Estados Unidos le vence en un año el 33% de su deuda, unos US$ 10 billones. También indicó que a la Argentina le preguntan cómo pagará US$ 50.000 millones, mientras que Brasil, Chile y México tendrán vencimientos mayores el año próximo. Añadió que el riesgo país de Francia subió 150 puntos básicos y describió el fenómeno como “la argentinización del mundo”.

Arriazu también consideró sólida la posición externa del país. Según sus cálculos, los argentinos poseen US$ 480.000 millones en dólares, una cifra que, con otra estimación, podría acercarse a los US$ 700.000 millones.

Para 2027 planteó dos desenlaces posibles: si no hay una corrida, la economía crecería 3% y la inflación podría bajar a la zona del 20%. Si se produjera una corrida, en cambio, la actividad caería 3% y la inflación se acercaría al 40%.

Inflación y corrida, los principales riesgos señalados

El analista advirtió que la inflación no bajará si el Gobierno no resuelve los problemas pendientes y enfrenta la inercia de los precios. Según explicó, distintos sectores consideran que sus precios quedaron atrasados y toman decisiones para proteger sus ingresos.

Arriazu definió a la Argentina como un país bimonetario y sostuvo que es necesario estabilizar las dos unidades de cuenta: el peso, dejando de emitir, y el dólar, mediante la intervención. Consideró que esas medidas no alcanzan por sí solas y propuso romper la indexación y crear fondos anticíclicos.

“Estamos en este momento con un principio de corrida, lo vemos en la brecha y la suba del riesgo país”.

Además, afirmó que la probabilidad de una corrida sería muy alta si no mejoran los indicadores económicos. Sobre la posibilidad de que el Gobierno use herramientas extraordinarias para enfrentarla, sostuvo que la cuestión no es si puede hacerlo, sino si está dispuesto. Para el economista, la prioridad es corregir los problemas de corto plazo, lograr que la economía se recupere y devolverle esperanza a la población.