El país afrontará vencimientos por más de 32.000 millones de dólares entre capital e intereses, según estimaciones del FMI. El desafío se combina con un año electoral, menor acceso al crédito y la necesidad de financiar inversiones productivas.

La Argentina se encamina a 2027 con vencimientos de deuda en moneda extranjera superiores a los 23.000 millones de dólares en concepto de capital. Al sumar los intereses, los compromisos rondarían los 32.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones divulgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En medio de la desconfianza de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno solicitó a China una parte de los fondos disponibles del swap. "Ya le pedimos a China US$ 5.000 millones del swap que están disponibles, aprobados", dijo en una entrevista por streaming.

La declaración busca transmitir que el país cuenta con recursos disponibles, pero no elimina el desafío financiero que representa la concentración de pagos. La llamada pared de vencimientos de 2027 estará bajo la atención de inversores y organismos internacionales, en un año electoral en el que se definirá al próximo presidente.

La deuda de 2027 y las necesidades de financiamiento

La estabilización macroeconómica de los últimos años permitió mejorar el acceso al crédito y recuperar parte de la confianza de los mercados. Sin embargo, los compromisos previstos para 2027 serán uno de los mayores de la década y llegarán antes de que maduren plenamente algunas fuentes potenciales de divisas, como Vaca Muerta y las exportaciones de litio y cobre.

Durante este año, el Gobierno puso en marcha una estrategia de prefinanciamiento para reducir la presión de esos vencimientos. Entre las herramientas utilizadas hubo emisiones de bonos en dólares por más de 3.300 millones de dólares, acuerdos de recompra del Banco Central por hasta 6.000 millones y préstamos sindicados, respaldados por organismos multilaterales, cercanos a los 4.000 millones de dólares. También se contemplan ingresos por privatizaciones y ventas de activos estatales.

Al mismo tiempo, algunos indicadores financieros perdieron terreno. El riesgo país, que había llegado a ubicarse cerca de los 420 puntos básicos, su nivel más bajo en ocho años, cerró este viernes en 960 puntos. El aumento refleja un deterioro en la percepción sobre la capacidad de pago y deja al país sin posibilidades de volver a los mercados, según el escenario planteado en el artículo.

Reservas, equilibrio fiscal e inversiones productivas

El FMI advirtió que persisten "riesgos excepcionales" y señaló que la sostenibilidad de la deuda dependerá de la capacidad de la Argentina para consolidar reservas internacionales, mantener el equilibrio fiscal y sostener el acceso al financiamiento, tanto local como externo.

Las necesidades de recursos van más allá de la deuda pública. Los sectores energético y minero requerirán inversiones de decenas de miles de millones de dólares en los próximos años para desarrollar Vaca Muerta, los proyectos de litio del noroeste argentino y los yacimientos de cobre que empiezan a ingresar en etapas de construcción.

También será necesario modernizar la infraestructura logística. La competitividad de las exportaciones agroindustriales, energéticas y mineras dependerá de obras en rutas, ferrocarriles, puertos, líneas eléctricas y sistemas de almacenamiento. Sin financiamiento de largo plazo, será más difícil aprovechar la demanda internacional de energía, alimentos y minerales críticos.

El acceso al crédito, clave para el crecimiento argentino

El sector privado también necesitará crédito para ampliar su capacidad productiva. La economía argentina mantuvo durante años niveles de intermediación financiera muy bajos frente a otros países de la región. Por eso, profundizar el mercado de capitales y aumentar el crédito bancario serán condiciones relevantes para elevar la inversión y sostener el crecimiento.

La prueba de 2027 no consistirá únicamente en refinanciar una deuda superior a los 32.000 millones de dólares. El país también deberá demostrar que puede generar las divisas para cumplir sus compromisos mediante un proceso genuino de crecimiento. La combinación de equilibrio fiscal, acumulación de reservas, expansión de las exportaciones y acceso sostenido al financiamiento será determinante para sus perspectivas de desarrollo.

La Argentina cuenta con ventajas en energía, agroindustria, minería y economía del conocimiento. Convertir ese potencial en crecimiento sostenido requerirá financiamiento, previsibilidad y capacidad de ejecución. Así, 2027 será una prueba para las cuentas públicas y para la credibilidad económica de largo plazo del país.