Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Los proyectos incluidos en el régimen acumularon desembolsos por US$ 7.795 millones hasta el mes pasado, según informó Diego Santilli ante el Congreso. Economía proyecta que la cifra llegará a US$ 9.000 millones.

Las inversiones ejecutadas en proyectos de energía, minería, siderurgia, infraestructura y tecnología amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sumaron US$ 7.795 millones hasta el mes pasado. El dato fue informado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante su presentación ante el Congreso.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, elevó la proyección a US$ 9.000 millones. Cerca del 20 por ciento de ese monto, el mínimo previsto, se destinó a proveedores locales en 19 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Las inversiones previstas por el RIGI hasta 2028

Los desembolsos ejecutados representan el 6 por ciento de la inversión total aprobada por el Gobierno bajo el régimen, que asciende a US$ 130.399 millones para los próximos 30 años. También equivalen al 22 por ciento de los montos comprometidos para los primeros dos años.

Según las proyecciones oficiales, la inversión anual trepará a US$ 14.630 millones en 2027 y alcanzará US$ 18.280 millones en 2028. De acuerdo con esas estimaciones, el primer año del segundo mandato de Javier Milei, o el inicio de un gobierno opositor, concentraría el mayor nivel de desembolsos del RIGI.

El impacto comercial de los proyectos de energía y minería

Santilli señaló que, a mediados de la próxima década, cuando los proyectos actuales estén en operación, el impacto comercial rondará los US$ 36.000 millones anuales. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran el proyecto de gas licuado de YPF, distintas áreas de petróleo no convencional en Vaca Muerta y los desarrollos de cobre.

Las cifras no contemplan los proyectos que todavía están en evaluación. Si avanzan, casi duplicarían la inversión prevista y sumarían otros 90.000 puestos de trabajo.

Empleo registrado: pérdidas y distribución regional

Sin embargo, los datos oficiales aún no muestran una compensación total de los puestos de trabajo asalariados perdidos durante los últimos tres años, que rondan los 390.000, según la Secretaría de Trabajo.

La caída del empleo registrado tuvo un impacto marcado en los conurbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, además de Tierra del Fuego y Santa Cruz. En cambio, el crecimiento del empleo vinculado con la energía y la minería se concentraría principalmente en San Juan, Neuquén, Río Negro, el sur de Buenos Aires y Catamarca, de acuerdo con el Monitor del RIGI elaborado por el IIEP de la UBA y el Conicet.