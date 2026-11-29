Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y señales de retroceso en la actividad, el Gobierno busca apoyo financiero y enfrenta tensiones por las PASO. Patricia Bullrich dejó abierta la posibilidad de competir por la presidencia en 2027.

El Gobierno de Javier Milei cerró una semana marcada por la suba del riesgo país, que superó los 1.000 puntos, y por nuevas señales de tensión política. En ese contexto, Patricia Bullrich habría anticipado que la suspensión de las PASO no tendría respaldo en el Senado y que buscaría competir por la presidencia en 2027.

Días después, la senadora publicó un video en el que se atribuyó el resultado legislativo de La Libertad Avanza. Sin embargo, en el oficialismo consideran que Bullrich intentó durante meses evitar la votación sobre las primarias. La dirigente reclama cambios públicamente y, según el artículo, en privado no descarta romper con Milei.

Bullrich, las PASO y la disputa por el liderazgo opositor

La continuidad de las primarias aparece como una herramienta política para quienes no descartan una candidatura alternativa a la del Presidente. En ese escenario, Bullrich podría mantener abierta la posibilidad de competir si la gestión atraviesa mayores dificultades. El texto también señala que accionistas de empresas de comunicación la alientan como una opción de recambio.

Pese a que La Libertad Avanza conserva capacidad para convocar sesiones extraordinarias, el desempeño económico representa un desafío creciente para el Gobierno. La agenda legislativa incluye 11 temas, entre ellos cambios en las reglas electorales, una iniciativa sobre ludopatía y medidas que, según el artículo, podrían afectar el financiamiento destinado a personas con discapacidad.

Riesgo país y gestiones por un posible salvataje financiero

La nota describe el retroceso de la actividad como una “recesión técnica” y sostiene que el Gobierno enfrenta presión de fondos de inversión que reclaman cambios. También indica que, ante el deterioro de los indicadores, Milei volvió a buscar un respaldo financiero externo.

Según fuentes citadas en el artículo, el Gobierno negocia con Estados Unidos la posibilidad de avanzar en un acuerdo con China para utilizar el swap. En el Ministerio de Economía sostendrían que la embajada china ya comunicó a integrantes del gabinete su aprobación para habilitar ese uso y que espera a cambio un gesto público. La eventual gestión podría abordarse durante la cumbre del G20 prevista en Miami dentro de dos semanas.

El texto agrega que funcionarios argentinos consultaron a representantes estadounidenses sobre una posible objeción a un apoyo financiero chino. También menciona gestiones vinculadas con la posición de Washington frente a Huawei en Neuquén y la posibilidad de un encuentro entre Milei y Xi Jinping. En paralelo, señala que Trump no respaldó el reclamo argentino por Malvinas y que el fallo del Tribunal del Mar dejó al Presidente en una posición más expuesta en ese tema.

Actividad económica: proyecciones de bajo crecimiento para 2026

Entre los economistas cercanos al Gobierno preocupan tanto la suba del riesgo país como el avance del dólar paralelo, en particular del contado con liquidación, utilizado por grandes empresas. El artículo advierte que la brecha cambiaria y su posible traslado a precios podrían agravar el malestar social. También plantea que el Gobierno desaprovechó la oportunidad de volver a los mercados en julio, cuando el indicador se ubicaba en torno a los 400 puntos.

Un informe de la consultora Epyca proyecta para 2026 un crecimiento muy bajo. Aunque septiembre registró un avance mensual del 1,1%, la actividad cayó un 1,2% frente al mismo mes del año anterior. La firma estima que el crecimiento promedio anual rondará el 0,4% y que la variación entre diciembre de 2026 y diciembre de 2025 se acercará al -1%.

“El año terminará con una suba promedio anual baja (en torno al 0,4%), lo cual implica una merma “punta a punta” (diciembre 2026 vs. diciembre 2025) cercana a -1%”

El economista Jorge Vasconcelos, jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, atribuyó la caída de la actividad a la falta de crédito, luego del aumento de la morosidad. Según sus cálculos, el ritmo anualizado del producto bruto interno pasó de crecer más del 3% entre octubre de 2025 y marzo de 2026 a caer más del 4% entre abril y septiembre de ese año. El cambio, afirmó, fue de 7,5 puntos porcentuales.

Crédito estancado, embargos y presión sobre las empresas

Vasconcelos sostuvo que el crédito en pesos lleva seis trimestres estancado en el equivalente al 9% del PBI. De acuerdo con su análisis, los deudores recurren al capital de trabajo, los ahorros y la reducción de inventarios para afrontar los pagos de préstamos, por un monto que podría equivaler a 1,8 puntos del producto.

El economista también advirtió sobre problemas de liquidez en compañías y señaló que, durante el tercer año de Milei, los embargos aumentaron un 52%. La cifra mencionada en el artículo alcanza a 42.000 empresas, junto con congelamientos de cuentas bancarias por parte de ARCA.