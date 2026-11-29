Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El método de Juan Mario Jorrat, que combina indicadores de actividad, empleo, consumo e ingresos, señala que la contracción comenzó en marzo de 2025. El diagnóstico difiere del que surge del EMAE del INDEC y ubica al país en su novena recesión en 32 años.

El viceministro de Economía, José Luis Daza Narbona, sostuvo en la red X: “Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implica una recesión”. Luego agregó: “En Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del NBER (National Bureau of Economic Research)”.

La referencia abrió el debate sobre cómo se identifica una recesión. El criterio del NBER no se limita a dos trimestres seguidos de retroceso del producto: considera si la caída de la actividad es significativa, generalizada y prolongada, y analiza varios indicadores mensuales, además del PBI real.

El método de Jorrat ubica el inicio de la recesión en marzo de 2025

En Argentina, el economista tucumano Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, adaptó el enfoque del NBER a las particularidades locales. Según esa metodología, la economía argentina está en recesión desde marzo de 2025, una conclusión que pone en discusión la mirada oficial y el uso de la expresión “recesión técnica”.

El análisis se apoya en dos índices compuestos, en lugar de depender de un único dato como el Producto Bruto Interno o el Estimador Mensual de Actividad Económica. El Índice Compuesto Coincidente (ICA-ARG) reúne variables que siguen el movimiento general de la economía, mientras que el Índice Compuesto Líder (ILA-ARG) busca anticipar cambios de ciclo.

Qué indicadores integran los índices del ciclo económico

El ICA-ARG considera cuatro dimensiones: producción, con datos de industria, construcción y energía; empleo, a través de los asalariados registrados; consumo, con ventas minoristas y en supermercados; e ingresos, mediante la recaudación tributaria y los salarios reales.

El ILA-ARG, en tanto, reúne variables sensibles a cambios en las expectativas y la liquidez. Entre ellas figuran índices de confianza del consumidor, indicadores monetarios y financieros, el tipo de cambio real, los patentamientos de maquinaria y las transferencias de vehículos.

La combinación permite identificar los puntos de giro del ciclo: cuándo una expansión llega a su pico y comienza una recesión, o cuándo una contracción toca fondo y da paso a una recuperación. También permite medir la duración y la profundidad de cada etapa. Con este criterio, la recesión habría comenzado en marzo de 2025, y no en septiembre de 2026.

La diferencia entre el índice de Jorrat y el EMAE del INDEC

El EMAE del INDEC estima la evolución de distintos sectores productivos mediante un promedio ponderado. De acuerdo con el análisis, el crecimiento de actividades con baja absorción de mano de obra, como el agro, la minería y la energía, puede compensar en ese cálculo el retroceso del empleo, el consumo masivo y la industria.

El ICA-ARG, desarrollado por el equipo de Jorrat en el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, incorpora el comportamiento del empleo y de los ingresos. Por eso, busca reflejar el deterioro generalizado incluso cuando algunos sectores productivos muestran dinamismo.

Durante 2025 y 2026, el EMAE y el índice coincidente presentaron diagnósticos distintos sobre el comienzo de la contracción y la magnitud del deterioro. En los primeros nueve meses de 2026, el EMAE registró un crecimiento interanual del 1,0 por ciento, impulsado por sectores primarios. El indicador de Jorrat, en cambio, mostró una caída continua y un retroceso trimestral del 0,6 por ciento en el tercer trimestre de ese año.

La economía argentina acumula nueve recesiones en 32 años

La metodología del índice compuesto concluye que Argentina atraviesa su novena recesión en los últimos 32 años. La divergencia con el EMAE se explica, en parte, por las variables consideradas: mientras uno mide la actividad de los sectores productivos, el otro también pondera el empleo y los ingresos para evaluar el ciclo económico.