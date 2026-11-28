Los pasivos remunerados de la entidad alcanzaron su nivel más alto desde el cambio de política monetaria impulsado por el Gobierno. El costo diario estimado llega a 3.300 millones de pesos y la rueda REPO sigue siendo clave para administrar la liquidez bancaria.

Los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA) treparon a un récord de 6 billones de pesos. El aumento se produce tras el cambio de política monetaria que, desde el año pasado, impulsaron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, con el objetivo de terminar con ese mecanismo de esterilización, al que atribuían la persistencia de la inflación.

El Gobierno primero buscó trasladar al Tesoro el pago de los intereses y después eliminó el papel del Banco Central como regulador de la liquidez mediante la supresión de las LEFI. Esa decisión estuvo asociada a la inestabilidad monetaria, cambiaria y financiera de mediados del año pasado, en un contexto de corrida cambiaria que requirió un salvataje del Tesoro de Estados Unidos.

El costo de los pasivos remunerados y la rueda REPO

Aunque el Gobierno sostiene que ese mecanismo ya no existe, el BCRA continúa administrando la liquidez mediante la rueda REPO. Esta operatoria, según el planteo del artículo original, permite disimular el costo cuasifiscal mediante estadísticas poco transparentes.

Los pasivos remunerados generan un costo estimado de 3.300 millones de pesos diarios. Los intereses se capitalizan y, por esa vía, aumentan cada día.

Compras de dólares y acumulación de reservas

Durante este año, el Banco Central compró 16.377 millones de dólares en el mercado cambiario. Sin embargo, menos de la mitad, el 40,9 por ciento, se tradujo en un incremento neto de las reservas internacionales, que desde el 1 de enero aumentaron solo 5.088 millones de pesos.

Parte de las divisas salió del sistema por la Formación de Activos Externos. En octubre, último dato disponible, las personas humanas compraron 3.332 millones de dólares; en lo que va del año, la cifra acumulada llegó a 31.258 millones. A su vez, el BCRA emitió pesos para adquirir divisas, que en el diseño inicial del plan de acumulación de reservas debían servir para atender una mayor demanda de liquidez asociada al crecimiento económico.

Recesión, caída del consumo y mora bancaria

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un desempeño irregular durante el primer trimestre de 2026: la actividad creció en enero, cayó en febrero y repuntó con fuerza en marzo. En el conjunto del trimestre, alcanzó un pico y registró una variación interanual del 2,4 por ciento.

Luego se sucedieron dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. El proceso fue caracterizado como una recesión “técnica”, por cumplir con la regla de dos trimestres de retroceso; “generalizada”, porque afectó a dos de cada tres sectores económicos, y “profunda”, por la pérdida de ingresos y los niveles históricamente bajos de consumo.

En paralelo, la mora de los créditos a familias y empresas alcanzó sus mayores niveles en más de dos décadas. Los reportes del BCRA ubicaron el incumplimiento en 12,8 por ciento en mayo y en un máximo de 12,9 por ciento en julio de 2026. En los préstamos personales llegó al 16,7 por ciento y en las tarjetas de crédito, al 12,8 por ciento.

Deuda del Tesoro y liquidez de los bancos

En ese escenario de menor actividad y tensión en el crédito, una emisión cercana a 25 billones de pesos quedó circulando en la economía. Al mismo tiempo, la Secretaría de Finanzas obtuvo en noviembre un financiamiento neto de alrededor de 10 billones de pesos mediante licitaciones de deuda, y captó unos 50 billones en el acumulado del año.

En la última licitación, el Tesoro absorbió 1,24 billones de pesos por encima de los vencimientos. La liquidación de la operación, prevista para el lunes siguiente, reduciría la liquidez del sistema en esa magnitud y podría disminuir los encajes remunerados del Banco Central.

De todos modos, los bancos mantienen niveles elevados de liquidez ante la posibilidad de retiros de ahorristas individuales y fondos de inversión, en caso de que persista la tensión financiera de las últimas semanas y avance la dolarización de la economía.

Ese excedente se administra mediante la rueda REPO, por lo que se prevé que el BCRA mantenga una participación elevada. En ese contexto, los pasivos remunerados continuarían generando emisión monetaria y déficit cuasifiscal.