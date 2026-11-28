Argentina conserva capacidades reconocidas en tecnología nuclear y participa en proyectos vinculados con reactores modulares. El físico Mario Mariscotti advierte sobre la pérdida de terreno, la falta de inversión científica y la fuga de profesionales.

La tradición científica argentina le dio al país un lugar relevante en el desarrollo de la tecnología nuclear. Esa trayectoria tiene referentes como Rafael Grossi, presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y aspirante a dirigir las Naciones Unidas, y continúa con proyectos que ubican a la Argentina en el mapa de los reactores modulares pequeños.

El crecimiento de la inteligencia artificial y de los centros de datos, que requieren energía localizada, impulsó el interés global por estos reactores, de unos 300 megavatios. Hay decenas de iniciativas en marcha en distintos países y la Argentina forma parte de ese escenario.

El reactor modular ACR-300 y la participación de INVAP

El empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari se asoció con INVAP en Meitner Energy. Ansari tiene el 60 por ciento de la compañía y la firma argentina, el 40 por ciento. Juntos trabajan en la construcción del primer reactor modular pequeño ACR-300 en el complejo nuclear Atucha.

El proyecto cuenta con 200 ingenieros y una inversión de 1.200 millones de dólares. Otra articulación entre el sector público y el privado es CONUAR S.A., Combustibles Nucleares Argentinos, creada para fabricar combustibles destinados a las centrales nucleares. El grupo Pérez Companc posee el 66 por ciento de la empresa y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el resto. CONUAR funciona en el Centro Atómico de Ezeiza.

La historia del programa nuclear argentino

El físico Mario Mariscotti es uno de los referentes del sector. En su libro La Construcción de un programa Atómico en la Periferia, publicado por Eudeba en 2026, reconstruye los inicios de un programa que, según plantea, comenzó con un proyecto sin rigor científico. “De sus cenizas, en medio de crisis políticas, restricciones económicas y fuertes presiones internacionales, la Argentina logró un programa científico-tecnológico de relevancia mundial”, escribió.

Mariscotti ingresó a la CNEA como físico recién recibido y tuvo como guía a Carlos Mallmann, físico y matemático. Antes de la Noche de los Bastones Largos, ocurrida en 1966 durante el gobierno de Juan Carlos Onganía y que provocó la salida de científicos de las universidades, Mariscotti se había ido a un laboratorio de vanguardia en Estados Unidos. En 1978 volvió a la CNEA, entonces dirigida por Carlos Castro Madero.

La planta de Pilcaniyeu y el enriquecimiento de uranio

El científico recordó que, cuando Raúl Alfonsín ganó las elecciones en octubre de 1983, el proyecto argentino de enriquecimiento de uranio generaba preocupación internacional. La planta de Pilcaniyeu, ubicada a 60 kilómetros de Bariloche, era observada ante el temor de que tuviera fines militares.

“Cuando Alfonsín gana las elecciones en octubre de 1983, el país era visto como Irán por su proyecto de enriquecimiento de uranio. Teníamos una planta en Pilcaniyeu, a 60 kilómetros de Bariloche, muy cuestionada por el temor a que fuera utilizada con fines bélicos. Por entonces hubo una reunión secreta entre Alfonsín y Castro Madero quien le explicó que ese uranio era para el funcionamiento de las centrales nucleares y para reactores con fines pacíficos”

Consultado sobre la situación actual de la planta, Mariscotti sostuvo: “Sigue casi sin funcionar. En aquel momento se prohibía la importación. Hoy la importación está liberada y hay nuevos métodos”.

La ciencia, la fuga de cerebros y el futuro nuclear

Al evaluar el presente del sector, Mariscotti señaló que la ciencia necesita instituciones sólidas, formación de capacidades y reconocimiento del conocimiento. Definió el desarrollo nuclear como “una de las experiencias más exitosas de la ciencia y la tecnología argentinas”, aunque expresó su preocupación por la situación actual.

“La ciencia requiere construcción de instituciones, formación de capacidades científicas y que se valore el conocimiento. Lo nuclear es una de las experiencias más exitosas de la ciencia y la tecnología argentinas. Pero hoy no estoy feliz, las autoridades actuales son personas sin mucha experiencia. Se creó una secretaria de asuntos nucleares con la única idea de sacarle jugo económico a los saberes de la CNEA. Le quitan importancia a la ciencia básica y a la investigación pura. Los sueldos bajos contribuyen a la fuga de cerebros. En la CNEA estamos aletargados. Se perdió el entusiasmo.”

Según el especialista, la Argentina perdió terreno frente a otros países. Destacó, sin embargo, el papel de INVAP, a la que consideró líder mundial en diseño y construcción de reactores para investigación científica. La compañía obtuvo prestigio y ganó licitaciones internacionales tras construir un reactor en Australia. También fabricó satélites destacados en la región, mientras que Brasil aún no cuenta con ellos.

Como propuesta para recuperar capacidades, Mariscotti planteó “Enderezar las cosas. El país es pobre pero hay que compensarlo con ideas. También volver a la diplomacia nuclear”. En ese sentido, atribuyó la trayectoria internacional de Rafael Grossi a una decisión del gobierno de Alfonsín, que creó en la Cancillería la Dirección de Asuntos Nucleares y promovió que jóvenes diplomáticos trabajaran en la CNEA y en INVAP.