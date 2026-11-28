Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El indicador llegó a bajar 121 puntos y tocó los 946, antes de cerrar en 984 unidades. La suba de los bonos coincidió con avances legislativos y una jornada favorable en Brasil.

Tras un inicio de semana complicado, el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luís Caputo, tuvo un viernes favorable en los mercados: el riesgo país cayó con fuerza y los bonos argentinos registraron un rebote.

El índice elaborado por JP Morgan llegó a descender 121 puntos básicos y alcanzó los 946 puntos, una baja del 11,34 por ciento. Después del mediodía recuperó 38 unidades y cerró en 984 puntos, con un retroceso del 7,78 por ciento frente al jueves. El indicador no perforaba los mil puntos desde hacía ocho días.

Bonos argentinos y dólar, en una jornada positiva

La caída del riesgo país estuvo acompañada por una suba cercana al 3 por ciento en los bonos argentinos. El dólar, por su parte, se mantuvo estable durante la jornada.

En el mercado vincularon el resultado con la aprobación, el jueves, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados y con la media sanción en el Senado a la suspensión de las PASO.

El impacto de Brasil en los mercados regionales

Otro elemento señalado por operadores fue el efecto de la mejora de los activos brasileños sobre el mercado local. La designación del banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía por parte de Lula fue interpretada como un giro ortodoxo y alentó una fuerte suba del Bovespa y una baja del dólar en Brasil.

El economista Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, evaluó que el contexto externo y financiero había condicionado la capacidad de respuesta del Gobierno.

"Si Brasil hubiera seguido devaluando o teniendo más conflictos en Estados Unidos, sin recomposición del valor de los activos, saliendo todos de los activos más riesgosos, yo no sé cuánto el Gobierno seguía aguantando".

Menescaldi consideró que la mejora reciente le dio margen al oficialismo. "Esto que está sucediendo hoy le está dando aire al Gobierno. Aire que le estaba faltando", sostuvo.

"Lo importante es que tanto los éxitos políticos en el Congreso como que Brasil haya recuperado, se haya apreciado y haya bajado su presión financiera, sobre todo sobre nuestra moneda, para mí le está dando aire para empezar a ver cómo sigue el Gobierno".

El dólar y las tensiones del esquema cambiario

El economista también analizó el salto reciente del dólar en Argentina, que fue frenado mediante una fuerte intervención de Caputo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según explicó, el esquema oficial contemplaba un avance del tipo de cambio del 1 por ciento desde julio, pero ese plan se quebró.

"El Gobierno tenía planeado un esquema donde iba avanzando al 1% desde julio hasta ahora. Y eso se rompió. Claramente se rompió, tuvo que saltar el tipo de cambio".

Menescaldi describió un escenario en el que se fueron alterando distintas variables financieras y el Gobierno intentó sostenerlas al mismo tiempo.

"Podía contener la tasa, el tipo de cambio, la brecha y el riesgo país. De repente se empezó a mover el piso, en algún momento se destapó la brecha, en algún momento se destapó la tasa y ahora se le escapó el dólar".

"El Gobierno sigue intentando tener todas las bolas en el aire. Pero la verdad es que ahora se le está moviendo el piso, se mueve fuerte el piso. Y eso implicó salir de su esquema en un contexto donde creo que uno no esperaba, a esta altura del año, que tuviera que pasar esto", señaló el director de EcoGo.