Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Un informe de la UCA advierte que el congelamiento del bono y la caída real de las jubilaciones máximas deterioraron los ingresos en toda la escala. La jubilación máxima pasó de equivaler a dos salarios medios privados en diciembre de 2019 a apenas 1,2 en julio de 2026.

El ajuste previsional impactó en toda la escala de haberes y provocó un achatamiento de la pirámide jubilatoria. La jubilación mínima perdió poder de compra por el congelamiento del bono de 70.000 pesos, mientras que los haberes máximos también registraron una fuerte caída real por la falta de actualización en distintos períodos.

El fenómeno no implicó una mejora para quienes menos cobran: la brecha entre la jubilación máxima y la mínima se redujo porque el haber más alto perdió todavía más valor. Además, se amplió la distancia entre los ingresos de los trabajadores activos y las jubilaciones, en especial entre quienes perciben salarios elevados.

El bono de la jubilación mínima perdió capacidad de compra

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advirtió que la pérdida de poder adquisitivo se convirtió en una nueva normalidad previsional, con ingresos estructuralmente más bajos que los que recibían los jubilados antes del deterioro del sistema.

El bono de 70.000 pesos, que complementa la jubilación mínima, permanece congelado desde marzo de 2024. Aunque los haberes se actualizan mensualmente por inflación, el refuerzo perdió casi la mitad de su poder de compra. De acuerdo con las estimaciones del informe, para mantener su valor debería superar los 201.591 pesos y la jubilación mínima total tendría que exceder los 637.340 pesos. Actualmente, el ingreso apenas roza los 500.000 pesos.

En los últimos doce meses, la jubilación mínima con bono perdió el 4,7 por ciento de su valor real. El poder de compra actual del complemento equivale al 78 por ciento del promedio anual de 2018, último año sin bonos. Los especialistas señalaron:

La falta de actualización mensual de este último hace que pierda efectividad como política compensatoria en un contexto inflacionario

El refuerzo representa una parte cada vez menor del haber

La proporción del bono dentro del ingreso total de quienes cobran la mínima también se redujo. En marzo de 2024 representaba cerca del 34,2 por ciento; un año después había bajado al 20 por ciento y, según los cálculos de la UCA, en octubre de 2026 llegó al 13,8 por ciento.

La comparación con la prestación básica muestra una tendencia similar. En diciembre de 2019, el bono equivalía a un adicional del 35,5 por ciento; en julio de 2026 aportaba apenas un 17 por ciento. El informe sostuvo:

Esta disminución expresa cómo el congelamiento de la suma fija del bono terminó socavando su capacidad de contención, perdiendo terreno de forma acelerada frente a la inflación y el ajuste por IPC aplicados al haber mínimo

Así, el refuerzo sigue vigente, pero representa una porción menor del ingreso mes a mes. El mecanismo de ajuste opera mediante el congelamiento de una parte del haber, lo que reduce el efecto de las actualizaciones por inflación sobre la jubilación mínima.

La jubilación máxima perdió el 36,6 por ciento de su valor real

Entre diciembre de 2019 y julio de 2026, la jubilación máxima pasó de representar 7,3 haberes mínimos a 6,7. En el mismo período, registró una pérdida real del 36,6 por ciento, según el informe de la UCA.

El documento atribuyó la caída pronunciada del haber máximo entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 al efecto combinado de la devaluación de diciembre de 2023, el salto inflacionario, el rezago de la Ley de Movilidad 27.609 y la ausencia de un bono de contención para quienes cobran la jubilación máxima. Esa normativa establecía actualizaciones trimestrales calculadas sobre datos previos de recaudación y salarios.

El achatamiento de la pirámide, entonces, no respondió a una recuperación de la jubilación mínima, sino a una pérdida más severa en los haberes máximos. El informe resumió:

Esto expresa el leve 'achatamiento' de la pirámide previsional, pero no porque la mínima haya mejorado, sino porque los haberes máximos sufrieron una pérdida real aún más severa que los haberes mínimos sin bono

La jubilación máxima se aleja de los salarios privados

La relación entre los ingresos de los trabajadores activos y las jubilaciones también se deterioró. En diciembre de 2019, el haber máximo equivalía a dos salarios medios del sector privado registrado; en julio de 2026 representaba apenas 1,2.