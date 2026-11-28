Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:24 a. m. · Actualizada 28 de noviembre de 2026 a las 10:48 a. m. · 2 min de lectura

La administración nacional subastó un predio en Quilmes y prepara la venta de terrenos en Florencio Varela. En La Pampa, autoridades reclaman que la Provincia pueda finalizar y adjudicar 636 viviendas inconclusas.

El Gobierno de Milei avanza con el remate de terrenos del Procrear y el peronismo denuncia un negocio para fondos de inversión

La gestión de Luis Caputo comenzó a vender predios que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas familiares. Intendentes peronistas cuestionaron la medida y reclamaron la devolución de las tierras. En La Pampa, 636 viviendas permanecen paralizadas a la espera de una respuesta del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional profundiza el proceso de liquidación del programa Procrear, eliminado por la administración de Javier Milei, mediante la subasta de terrenos y desarrollos habitacionales que quedaron inconclusos.

El Ministerio de Economía ya adjudicó un predio en Quilmes por 1.386.282 dólares, mientras que prepara una nueva subasta en Florencio Varela, donde se pondrán a la venta más de 42 hectáreas, con un precio base superior a los tres millones de dólares.

La decisión generó fuertes cuestionamientos entre los intendentes peronistas, quienes denuncian que los terrenos destinados a facilitar el acceso a la vivienda podrían terminar en manos de grandes inversores privados.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, advirtió que unas 18.500 viviendas estarían involucradas en el proceso de remates a nivel nacional, según sus propias estimaciones.

RECLAMOS DE LOS MUNICIPIOS

En distintos distritos bonaerenses, los jefes comunales iniciaron gestiones administrativas y judiciales para recuperar los terrenos que oportunamente habían cedido al Estado nacional.

En Florencio Varela, el intendente Andrés Watson señaló que la demanda habitacional prácticamente se duplicó desde diciembre de 2023, pasando de 20 mil a casi 40 mil familias inscriptas.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que las subastas buscan preservar el valor del patrimonio público y permitir el aprovechamiento de los inmuebles disponibles.

LA PAMPA: 636 VIVIENDAS CONTINÚAN PARALIZADAS

La situación también genera preocupación en La Pampa, donde permanecen inconclusas 168 viviendas en Santa Rosa, 198 en General Pico y 270 en Toay.

El senador nacional Daniel Bensusán reclamó recientemente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una respuesta sobre las gestiones impulsadas por el gobernador Sergio Ziliotto para que la Provincia pueda hacerse cargo de las obras, finalizarlas y adjudicarlas a las familias pampeanas.

Hasta el momento, no existen certezas sobre cuándo podría concretarse el traspaso.

Mientras el Gobierno nacional avanza con la liquidación del Procrear, cientos de familias pampeanas y miles de argentinos continúan esperando una solución habitacional.

Fuentes consultadas: Maracó Digital, ADN Radio, La Arena y el sitio oficial del Ministerio de Economía. maracodigital.net +3

La página original de La Política Online no permitió el acceso directo. Incorporé información de otras publicaciones y el reclamo pampeano para darle relevancia provincial a la nota. No está confirmado que los complejos de La Pampa vayan a ser subastados.